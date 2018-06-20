哈萨克斯坦与中国之间8个联合项目将于今年得到落实

哈通社/阿斯塔纳/6月20日 -- 哈萨克斯坦投资和发展部副部长阿尔斯坦•哈布肯诺夫近日接受哈通社记者采访并表示，哈萨克斯坦与中国之间的51项合作项目目前已实现其中4个，而今年将在南哈州、库斯塔奈州、东哈州以及克孜勒奥尔达州等地区落实8个联合项目。

哈布肯诺夫指出，中国是全球最重要及最大的投资者之一。目前，哈中两国具有高水平及广泛的经贸合作关系。中国国家领导人倡议下实施的"丝绸之路经济带"规划为推动两国双边合作带来了新动力。自2015年以来，哈萨克斯坦和中国开始着手实施工业化及投资领域的联合项目。项目框架下，将实施总额超过270亿美元的51个联合项目。



据他介绍，项目主要涉及冶金、石油和天然气加工、化学和石化工业、运输、电力工业、轻工业和建筑业、农产品加工、运输和物流等领域。



投资和发展部副部长表示，联合项目覆盖全国14个州以及阿拉木图市和阿斯塔纳市，其中在阿拉木图市实施的项目数量最多。2015-17年期间，共有4个联合项目已得到落实。



他还表示，将在南哈州、库斯塔奈州、东哈州、克孜勒奥尔达州以及阿拉木图市实施的8个联合项目将为1400人创造工作岗位。



值得一提的是，截至2018年5月，在哈萨克斯坦注册的中国法人实体、分支机构和代表处共有3084家。



【编译：冰山】