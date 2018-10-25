哈萨克斯坦-美国商业论坛框架下签署8份合作协议

哈通社/阿斯塔纳/10月25日 -- 哈萨克斯坦-美国商业论坛25日在阿斯塔纳举行，哈萨克斯坦第一副总理阿斯哈尔·马明与美国商务部部长威尔伯罗斯出席。

论坛框架下，双方签署农业、基础设施建设、飞机制造业、数字化以及信息技术领域的8份双边合作协议。签署方包括Valmont、MasterCard、Honeywell以及Sierra Nevada等美国公司。





论坛期间，政府第一副总理阿斯哈尔·马明指出，大家都知道在经济扩张方面所取得的成功，国际货币基金组织证实了这一点。特别是在2016-2019年期间的经济增长。而在非原料出口方面，则实现了产品多样化的目标。2018年外贸总额增长20%，未来有意达到1000亿坚戈的目标。总的来说，哈萨克斯坦的经济、经贸吸引了外国合作伙伴们极大的兴趣。与此同时，对哈萨克斯坦的直接投资总额增长了15%。





据悉，此次商业论坛吸引了20多家美国企业领导人、哈萨克斯坦商业代表以及政府部门领导人参与。

值得一提的是，纳扎尔巴耶夫总统24日同访问哈萨克斯坦的美国商务部部长举行了会面。此外，同政府总理萨金塔耶夫举行会谈期间，双方讨论了两国经贸合作问题。















【编译：冰山】