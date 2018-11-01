福布斯已故名人收入榜："音乐天王"杰克逊连续第8年位居榜首

哈通社/阿斯塔纳/11月1日 -- 美国《福布斯》杂志近日公布最新一期"已故名人收入榜"，流行歌王迈克尔·杰克逊以4亿美元收入位居榜首。

据了解，这是杰克逊连续第8年蝉联榜首。

杰克逊2009年6月25日在洛杉矶突然去世，留下3名子女和5亿美元债务。当年，杰克逊凭借唱片销售、演唱会纪录片《就是这样》全球放映、音乐版权许可和新音乐专辑发行，以9000万美元的收入在排行榜上位居第三。2010年开始，杰克逊年收入过亿，登上排行榜榜首。

猫王埃尔维斯•普莱斯利以4000万美元的收入列榜单第二，而已故高尔夫球手阿诺德·帕尔默收入3500万美元位居第三。

《福布斯》已故名人收入榜前十名：

1. 迈克尔·杰克逊 （4亿美元）

2. 埃尔维斯·普雷斯利 （4千万美元）

3. 阿诺德·帕尔默 （3500万美元）

4. 查尔斯·舒尔茨 （3400万美元）

5. 鲍勃·马利 （2300万美元）

6. 苏斯博士 （1600万美元）

7. 休·赫夫纳 （1500万美元）

8. 玛丽莲·梦露 （1400万美元）

9. 王子 （1300万美元）

10. 约翰·列侬 （1200万美元）

【编译：小穆】