中国游泳奥运冠军孙杨被禁赛8年

哈通社/努尔苏丹/2月28日 —— 据中新网报道，国际体育仲裁法庭(CAS)28日就国际反兴奋剂机构(WADA)起诉国际泳联(FINA)及中国游泳奥运冠军孙杨一案作出判决。

根据裁决结果，孙杨被禁赛8年，即日起生效。

整起事件起源于2018年9月4日针对孙杨的一次赛外兴奋剂检查，由于对检查人员出示的资质证明存疑，此次检查最终未完成执行。

当晚，国际兴奋剂检查管理公司(IDTM)三名工作人员至孙杨住处对其进行赛外反兴奋剂检查，IDTM随后给国际泳联报告说“孙杨暴力抗检”，而孙杨表示“他全力配合检查，但过程中检查人员存在多项违规操作”。

2018年11月19日，国际泳联就此事在瑞士洛桑举行听证会，孙杨本人出席听证会。

2019年1月3日，国际泳联反兴奋剂委员会作出裁决：IDTM此次执行的兴奋剂检查无效，孙杨不存在违反《世界反兴奋剂条例》的行为，但其破坏采样的行为不可取。

2019年1月27日，英国《星期日泰晤士报》报道《奥运冠军孙杨粗暴对待药检人员》称，游泳奥运冠军孙杨因为与兴奋剂检测人员发生冲突，他的安保人员用锤子砸碎了已经密封的血液样本瓶，可能面临终身禁赛。

当天下午，孙杨律师张起淮就此事发布了律师声明，称该文章为不实报道，并且公布部分事件细节。声明中称，IDTM的工作人员在对孙杨进行赛外反兴奋剂检查时，整个检查过程存在多项违规操作。

2019年3月12日，世界反兴奋剂机构就国际泳联对孙杨兴奋剂检测的裁决，向国际体育仲裁法庭提出上诉。

2019年11月15日，国际体育仲裁法庭在瑞士蒙特勒举行公开听证会，审理世界反兴奋剂机构对孙杨和国际泳联的上诉。听证会于当地时间上午9点开始，持续到晚上7点，全程超过10个小时。

开庭后孙杨首先发言，然后各方证人提供证言并接受律师团及仲裁小组法官提问，最后由各方总结陈词结束。

一个月之后，国际体育仲裁法庭宣布，因翻译不准确、双方需要再度提供笔录等原因，原定1月初公布的仲裁结果将推迟公布。

据悉，这次听证会裁决并不是最终的结果，双方可以在30天之内上诉至瑞士联邦法院，进行最终裁决。