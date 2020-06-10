新冠肺炎：哈国连续8日新增病例数低于康复出院数
08:05, 10 六月 2020
哈通社/努尔苏丹/6月10日 – 哈萨克斯坦昨日新增确诊245例，康复278例。已连续8日单日新增病例数低于康复出院人数。
据哈国新冠疫情官方信息平台数据，截至6月10日8时，哈萨克斯坦全国累计通报新冠肺炎（COVID-19）确诊病例13 319例，其中8 015例患者已康复出院。
9日全天，哈境内单日新增确诊病例245例，增幅1.9%。
当天共有278名确诊患者康复出院。
当日，国内两个地区共通报3例新增死亡病例：突厥斯坦州（2例），巴甫洛达尔州（1例）。
至发稿时，全国累计因新冠肺炎导致的死亡病例已达61例。
值得一提的是，突厥斯坦州9日无新增病例。
哈国各地9日新增患者数量（增幅）情况：
卡拉干达州 - 50 (4,2%)
阿拉木图市 - 35 (1,2%)
阿克托别州 - 26 (6,5%)
努尔苏丹市 - 23 (0,9%)
西哈州 - 18 (2,1%)
江布尔州 - 16 (3,6%)
奇姆肯特市 - 14 (1,4%)
曼格斯套州 - 12 (3,6%)
阿拉木图州 - 11 (2,5%)
北哈州 - 7 (10,8%)
阿克莫拉州 - 5 (2,8%)
东哈州 - 5 (2,5%)
克孜勒奥尔达州 - 5 (1,1%)
阿特劳州 - 5 (0,4%)
库斯塔奈州 - 3 (1,5%)
巴甫洛达尔州 - 2 (0,7%)
【编译：木合塔尔·木拉提】