新冠肺炎：哈国连续8日新增病例数低于康复出院数

哈通社/努尔苏丹/6月10日 – 哈萨克斯坦昨日新增确诊245例，康复278例。已连续8日单日新增病例数低于康复出院人数。

据哈国新冠疫情官方信息平台数据，截至6月10日8时，哈萨克斯坦全国累计通报新冠肺炎（COVID-19）确诊病例13 319例，其中8 015例患者已康复出院。

9日全天，哈境内单日新增确诊病例245例，增幅1.9%。

当天共有278名确诊患者康复出院。

当日，国内两个地区共通报3例新增死亡病例：突厥斯坦州（2例），巴甫洛达尔州（1例）。

至发稿时，全国累计因新冠肺炎导致的死亡病例已达61例。

值得一提的是，突厥斯坦州9日无新增病例。

哈国各地9日新增患者数量（增幅）情况：

卡拉干达州 - 50 (4,2%)

阿拉木图市 - 35 (1,2%)

阿克托别州 - 26 (6,5%)

努尔苏丹市 - 23 (0,9%)

西哈州 - 18 (2,1%)

江布尔州 - 16 (3,6%)

奇姆肯特市 - 14 (1,4%)

曼格斯套州 - 12 (3,6%)

阿拉木图州 - 11 (2,5%)

北哈州 - 7 (10,8%)

阿克莫拉州 - 5 (2,8%)

东哈州 - 5 (2,5%)

克孜勒奥尔达州 - 5 (1,1%)

阿特劳州 - 5 (0,4%)

库斯塔奈州 - 3 (1,5%)

巴甫洛达尔州 - 2 (0,7%)





【编译：木合塔尔·木拉提】