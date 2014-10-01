哈萨克斯坦9月份通货膨胀率为0.5%

哈通社阿斯塔纳10月1日电，据哈萨克斯坦国家经济部统计委员会公布的数据，2014年9月份，哈萨克斯坦通货膨胀率为0.5%。其中，食品类产品价格上涨0.2%，非食品价格上涨0.5%，有偿服务价格上涨0.7%。

统计显示，4月各类食品价格上涨率分别为：黄瓜-22.9%，柠檬-17.2%，鸡肉-4.3%，鸡腿-5%，鸡蛋-4.2%，大米-3.1%，面粉-2%，牛奶-1.6%，新鲜鱼、酸奶制品-1%，果汁、香肠、肉类产品-1%，茶叶-1.7%，燕麦-1.6%，饮料-1.2%，粮谷、香肠和肉制品-0.9%，糕点-0.8%，面包-0.8%，黄油和植物油-1.2%，糖-0.8%，通心粉-0.7%。

与此同时，价格下降的食品分别是：土豆-10.7%，新鲜蔬菜-8.7，新鲜水果-1.6%，富士-4.7%，糖类-1.1%，大豆类-0.6%。此外，清洁用品下降0.8%，衣服、鞋类、制药、个人用品也下降0.6%。 非食品类产品价格上涨率分别为：药品-1.1%，家居用品-0.4%，衣鞋类、洗涤剂和清洁剂、个人护理品-0.3%。 有偿服务价格上涨分别为：公交票价-3.2%，教育-2.4%，医疗和卫生保健、娱乐、文化-1.4%，餐厅与酒店宾馆-0.6%。垃圾处理-0.8%，热水-0.6%，冷水-0.2%。 有偿服务价格下降分别为：铁路客运价格3.8%，航空票价-1.8%。 （编译：阜博）