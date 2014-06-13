第四届中国-亚欧博览会9月1日召开 设2天专业观众日

哈通社阿斯塔纳电，据天山网消息，6月12日上午10时，第四届中国-亚欧博览会新闻发布会在北京召开，以"开放合作 共建丝绸之路经济带"为主题的本届博览会将于9月1日至6日在乌鲁木齐召开，其中9月2日、3日为专业观众日。

新疆维吾尔自治区副主席、中国-亚欧博览会执行委员会主任史大刚，新疆生产建设兵团副政委徐伟华，商务部外贸发展事务局副局长贾国勇，中国-亚欧博览会秘书处秘书长、新疆国际博览事务局党组书记、局长李静援出席此次发布会，新疆维吾尔自治区党委宣传部副部长、新闻办主任罗夫永主持发布会。史大刚就新疆对外开放经贸合作和博览会情况做了简要介绍。 据悉，第四届中国-亚欧博览会将举办部长级高层论坛和专题活动，其中包括主论坛中国-亚欧经济发展合作论坛、亚欧新闻媒体论坛、中国-中亚科技创新合作论坛以及"开放兵团 共建丝绸之路经济带"主题活动、中外文化展示周活动、丝绸之路经济带交通运输峰会、上海合作组织畜牧发展研讨会、海外侨商新疆行暨新疆特色产业与产品（项目）推介会、北斗应用峰会、中国优质水果推介会。 此外，由联合国工业发展组织圆桌会议、联合国开发计划署主办的中国绿色扶贫与可持续发展国际论坛、土耳其主宾国以及包括白俄罗斯、马来西亚、印度、德国在内的国家及投资贸易促进活动也将在本届博览会召开期间举办。 记者了解，前三届中国-亚欧博览会共吸引来自五大洲70个国家和地区以及近20个国际组织参展参会，集中签约总金额6051亿元人民币的513个内联项目，对外经贸成交额达173亿美元。第四届中国-亚欧博览会展区面积达8.9万平方米，设置国际及港澳台展区、商品贸易展区、投资合作展区和高新技术及服务贸易展区四大展区。 自治区副主席史大刚指出，本届博览会将加大对丝绸之路经济带沿线国家招商招展力度，提高境内外参展商层次和参展产品档次，展示新疆与内地、我国与亚欧国家发展关联度高、合作紧密的优势企业以及名优产品和投资环境。围绕发展纺织服装产业促进百万人就业目标，发挥新疆产业、政策、劳动力和区位优势，重点做好纺织服装产业馆组展工作。 中国-亚欧博览会秘书处秘书长、新疆国际博览事务局党组书记、局长李静援表示，博览会国际协办单位已由第一届的14家扩大到目前的26家。目前40余个国家（地区）贸工部门、工商团体及展览企业、采购商报名参展参会，联合国工业发展组织、联合国开发计划署、上海合作组织等国际组织确定参展参会并举办高层论坛活动。全国有29个省区市和5个计划单列市有意向参展参会，在报名参展的企业中，知名大企业报名积极。 发布会现场，天山网与中国网联合进行视频直播，境内境外媒体记者给予高度关注，新华社、中央电视台、凤凰网等媒体记者对第四届中国-亚欧博览会相关事宜进行提问。