外国人参与9/11袭击机密文件或将公开

哈通社阿斯塔纳4月25日电 据美媒报道，只有为数不多的美国官员看到过这份绝密文件。这份文件自从国会的一个联合委员会完成之后一直被锁在美国国会大厦内安全的地方。参议院和众议院分别通过法案要求公布这一文件。参与起草这一文件的人也提出同样的呼吁。

将近15年前，一些恐怖分子劫持4架客机撞击纽约世界贸易中心、华盛顿郊外的五角大楼，以及宾夕法尼亚州一个农场。这份详细描述外国支持恐怖袭击者的文件可能即将公诸于众。

尽管这份文件一直保密，那些熟悉这份文件的人对沙特阿拉伯与那些袭击者的关联做出了足够多的暗示，从而令人好奇这份文件究竟会怎样具体地展示这种关联。

前参议员格雷厄姆当初是国会联合委员会的成员。他星期天在接受美国全国广播公司电视台"与媒体见面"节目采访时说，这份文件应当公开，以结束有关这份文件内容究竟是什么的辩论，让美国公众可以对其中内容做出自己的判断。在被问到发表这份文件是否会造成高度的消极影响时，格雷厄姆回答说：是。

他说，19劫机者当中有15个是沙特人。这些人是否得到了外界的帮助是与2001年9月11日袭击事件有关联的最重要的悬而未决问题。袭击造成将近3000人死亡。

格雷厄姆说："那些人不会说英语，以前从没有来过美国，而且整体教育水平不高。我认为那些人竟能做成这种事情是不可思议的。因此，究竟谁最有可能给他们提供这种帮助？我认为所有的证据都指向沙特阿拉伯。"

前总统小布什下令将那份28页的文件保密，不包括在国会对公众发表的828页的报告中。他的继任者奥巴马总统命令手下情报团队对文件进行审核。格雷厄姆表示，他希望有关当局在今年6月以前能决定让公众看到那份文件。