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    今年前9月哈俄双边贸易额达122亿美元

    12:55, 16 10月 2019
    Photo: None
    哈通社/努尔-苏丹/10月16日—据国家收入委员会新闻消息，哈萨克斯坦共和国与俄罗斯联邦政府间合作委员会第21次会议日前举行。

    哈萨克斯坦第一副总理兼财政部部长阿里汗·斯玛伊洛夫和俄罗斯第一副总理兼财政部部长安东∙西卢阿诺夫出席会议。

    会议期间，双方就经贸合作、能源、和平利用原子能、工业、交通运输、农业、医疗、环保、教科、社会劳动关系、信息技术、文化、旅游业、区域间和边境合作，以及两国企业界之间的互动等问题进行了讨论。

    目前两国之间的经贸合作正稳步增长。俄罗斯是哈萨克斯坦的主要贸易伙伴。2018年，两国之间的双边贸易额达185亿美元，同比增长13.1%。2019年1-8月，两国之间的双边贸易额达122亿美元，同比增长0.8%。

    会上，斯玛伊洛夫谈到了哈萨克斯坦过境潜力的发展前景，并指出«西欧-中国西部»大型工程即将完工，同时表示相信项目的成功实施将充分发挥两国的过境潜力。

    根据会议结果，双方签署了哈俄政府间合作委员会第21次会议议定书，并提议于2020年在哈俄区域间合作论坛框架内举行哈俄商业委员会例会。

    值得一提的是，第16届哈萨克斯坦-俄罗斯地区间合作论坛将于今年11月6日在鄂木斯克市（俄罗斯）举行，两国元首将出席活动，论坛主题为«跨界合作发展的实际问题»。

    【编译：达娜】

    标签:
    外交 哈萨克斯坦与俄罗斯 政府 黄金储备
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