土库曼斯坦将于9月14日通过新宪法

哈通社阿斯塔纳7月22日电 据土库曼斯坦总统新闻办公室通报,土库曼斯坦长老理事会会议将于9月14日举行,会上将通过土库曼斯坦新宪法。

此前曾有报道称,土库曼斯坦新宪法有可能在2016年年底前通过。



新闻办公室的通报称:"为了有序组织2016年9月14日在阿什哈巴德市举行的土库曼斯坦长老理事会会议,土库曼斯坦总统签署命令,责成土库曼斯坦贸易和对外经济联络部按法定的数额接收相关部委的礼品并为与会者准备礼品。"



命令还要求土库曼斯坦公路运输部、铁路运输部、国家民航局负责与会者的往返交通工作。



根据古尔班古雷·别尔德穆哈梅多夫总统的提议,新宪法拟承认多党制和政治观点的多元化。有关国家政体-总统制的条款不会进行改动。在总统丧失工作能力的情况下,在选出新总统之前,权力将移交给议会议长。



土库曼斯坦宪法是1992年通过的,曾分别在1995年、1999年、2003年、2006年和2008年通过全民公决或议会议员2/3法定多数赞同的形式进行过修订。



长老理事会会议根据总统的提议每年至少举行一次,在土库曼斯坦的5个州和阿什哈巴德市轮流举行。