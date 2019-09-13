“中亚达人秀”将于9月15日在哈巴尔电视台正式播出

哈通社/努尔-苏丹/9月13日 —— «中亚达人秀（Central Asia's Got Talent）»节目将于9月15日在哈巴尔电视台正式播出。

据了解，来自哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦和塔吉克斯坦的艺术家们将同台竞技，角逐总奖金达1000万坚戈的年度总冠军。

哈巴尔电视台节目组主任阿依库木斯·塞克森巴耶娃表示，相信该真人秀节目将吸引更多的电视观众，并为中亚国家«达人»创造证明自己的平台。

据悉，目前，«中亚达人秀»节目在4个国家完成了海选和初赛。接下来，节目半决赛和总决赛将在电视直播上播出。节目将于9月15日在哈萨克斯坦（哈巴尔电视台）、乌兹别克斯坦（Zo'r TV）、吉尔吉斯斯坦（吉尔吉斯广电/ KTRK）和塔吉克斯坦（ТВС电台）同时播出。

该真人秀节目评委由哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦和塔吉克斯坦著名文艺明星担任。

达人秀（Got Talent）是西蒙·考威尔的Syco TV公司的创意，节目最早在英国试验播出，后逐渐发展至39个国家。目前，达人秀的专营权是世界上增长速度最快的特许经营权之一。

【编译：小穆】