国际举联宣布哈萨克斯坦在内的9个国家禁赛1年

哈通社/阿斯塔纳/10月1日 —— 据外媒消息，国际举联开会9月30日宣布，因在2008、2012两届奥运会上出现多起(3-10)兴奋剂案件，包括哈萨克斯坦、中国和俄罗斯在内的9个国家，被禁赛一年。

哈萨克斯坦举重队将无缘参加今年在阿纳海姆举行的世锦赛，以及明年夏季青年奥运会、青年世锦赛和雅加达亚运会等国际赛事。



IWF针对9个国家的一年期禁赛，将从今年10月中旬开始。做出这样的处罚决定，源于国际奥委会主席托马斯-巴赫将举重称之为"存在大量的兴奋剂问题"。



里约奥运会前夕，国际奥委会对北京奥运会和伦敦奥运会期间留存的部分兴奋剂检测样品进行重新检测，在其中发现的55例阳性样品中，有20例出自举重项目。2016年6月22日，国际举联通过官网发布声明，在此次重检中任何出现三例或以上阳性样品的成员组织都将面临一年的禁赛。



IWF原计划在去年的里约奥运会上就实施禁赛处罚，但在推进这一进程中受到了不少法律挑战。



国际举重联合会主席塔马斯·阿扬在声明中表示："我们已经明确指出在某些地区所发生的兴奋剂事件是不可接受的，我们的成员都有义务来保证举重这项运动的干净。如果有成员没能履行这些义务，那么他们就将失去参赛的资格。但这并不意味着我们会彻底抛弃这些国家，我们将继续与他们合作，和世界反兴奋剂机构及各国的反兴奋剂机构一起来协助他们进行反兴奋剂的活动，帮助他们改变禁药文化。"

国际举重联合会同时表示，在上述被禁赛的九个国家中，将不会有运动员能够以中立身份参赛，无论这些运动员是否通过了兴奋剂检测。IWF发言人罗兹格伊提到："这些国家将在十月中旬收到官方的禁赛通知，从IWF的立场来看，将不会出现允许中立运动员参赛的可能。"

2017年举重世锦赛将于下个月在美国的阿纳海姆开赛，在美联社看来，赛事的竞技水平将因为这次禁赛而大大降低。



【编辑：小穆】