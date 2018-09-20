9月20日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/9月20日 -- 哈通社为各位读者总结9月20日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

9月20日,星期四

9月20日是阳历一年中的第263天，离全年的结束还有102（闰年则还有103）。

世界各国/地区节日：

阿塞拜疆石油工作者日 每年9月20日为阿塞拜疆石油工作者日。根据总统令，该行业性节日于2001年8月16日设立。

吉尔吉斯斯坦企业家日 该日在吉尔吉斯斯坦首届企业家大会上由企业家代表们发起下设立。

招聘专家日 这一节日在哈萨克斯坦、白俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯以及乌克兰等国家庆祝。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1913年 哈萨克斯坦首批足球俱乐部（SSK、奥林匹克、燕子、Yarysh）在赛梅市成立，哈萨克伟大作家、文学家以及科学家穆赫塔尔•阿吾艾佐夫曾有过在Yarysh队的效力经历。

2001年 卡拉干达市为纪念哈萨克斯坦独立10周年开设民族志公园。

2010年 哈萨克斯坦男子网球队首次晋级戴维斯杯世界组比赛。

2010年 塔拉兹举行纪念苏联英雄包尔江•莫穆舍吾勒诞辰100周年纪念活动。

2014年 阿拉木图市"城市日"之际举行"金苹果"国际手工艺术品展。

2014年 纳扎尔巴耶夫总统在阿斯塔纳会见鞑靼斯坦共和国总统鲁斯塔姆•明尼哈诺夫。

2015年 阿拉木图市举行第11届欧亚电影节开幕仪式。

【编译：冰山】