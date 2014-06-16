伊军与反政府武装继续激烈交火 巴格达爆炸袭击致9死21伤

哈通社阿斯塔纳6月16日电，据新华网报道，伊拉克安全部队与反政府武装１５日继续发生激烈交火。伊军方发言人说，安全部队在过去２４小时内共打死２７９名反政府武装分子。首都巴格达市中心当天发生一起爆炸袭击，造成至少９人死亡、２１人受伤。

伊军方发言人卡西姆•阿塔在１５日举行的新闻发布会上说："过去２４小时，伊拉克安全部队在空中力量的支援下向反政府武装发起进攻，共打死２７９名武装分子，摧毁１４辆反政府武装军车。"他还说，反政府武装在巴格达以南的巴比伦省北部发动零星袭击，至少３０名恐怖分子在交火中被打死。官方提供的一段视频显示，伊空军当天继续在北部城市提克里特附近对反政府武装进行空中打击。 东部迪亚拉省一名库尔德军方人士告诉新华社记者，在１４日晚该省距巴格达１２０公里的萨阿迪耶市的战斗中，有３名库尔德武装部队成员丧生，另有２名库尔德武装部队成员被伊政府军误伤。据了解，伊军的直升机击中库尔德武装的一辆军车，导致２名库尔德武装成员受伤。该消息人士说，这明显是一起误伤，原因在于伊政府军与库尔德武装间缺乏沟通与合作。据称，政府军方面已就误伤事件向库尔德武装道歉。 库尔德武装隶属于伊拉克北部的库尔德自治政府。１３日和１４日，库尔德武装先后在伊安全部队撤离后接管了迪亚拉省的萨阿迪耶市和巴格达东北１７５公里的盖拉塔佩市。 在北部尼尼微省，一名库尔德军方消息人士告诉记者，伊安全部队１０日从该省很多地区撤离后，库尔德武装控制了位于该省叙伊边境上的拉比耶检查站。据了解，与之相连的叙利亚一侧的检查站目前处在叙反政府武装手中。一旦伊反政府武装占领拉比耶检查站，将为叙利亚国内的"伊拉克和黎凡特伊斯兰国"武装分子打开一条支援伊拉克反政府武装的通道。 另据伊拉克警方消息，１５日中午巴格达市中心一市场发生一起炸弹袭击事件，造成至少９人死亡、２１人受伤。消息人士说，爆炸发生在巴格达市中心底格里斯河东岸一个人流集中的市场，除造成人员伤亡外，附近一些店铺、摊位和汽车也被炸毁。爆炸的具体细节和袭击者的动机尚不清楚。 上周以来，伊安全部队与反政府武装爆发激烈冲突，反政府武装１０日和１１日相继占领北部重要城市摩苏尔和提克里特，伊拉克安全局势不断恶化。