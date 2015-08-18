阿伊姆别托夫抵达拜科努尔 将于9月2日上天

哈通社拜科努尔8月18日电 阿斯塔纳时间18日15时45分，即将前往国际空间站的第45/46期成员乘专机抵达拜科努尔航天中心机场，受到了哈萨克斯坦航天委员会、俄罗斯联邦航天署及拜科努尔航天中心各级官员和工作人员的热烈欢迎。

据悉，45/46期成员包括哈萨克斯坦宇航员阿伊登•阿伊姆别托夫、俄罗斯宇航员谢尔盖•沃尔科夫和欧洲航天局宇航员安德烈亚斯•莫根森。

作为后备成员的三位宇航员：俄罗斯宇航员奥列格•斯科林珀斯卡、谢尔盖•普罗科皮耶夫和欧洲航天局宇航员托马•佩斯科，乘坐第二架专机于15分钟后抵达机场。

在听取了航天员领队的汇报后，拜科努尔航天中心主管人员向他们即将踏上的征程表达了衷心的敬意和祝福，并献上了鲜花和一个特制的吉祥物--白骆驼。

哈萨克斯坦航天委员会代表玛高亚•阿吉莫勒达耶夫称，这个特制的骆驼吉祥物具有独特的寓意："圣洁的白骆驼是人们跨越无边沙漠的希望。我们希望通过这个吉祥物，祝福航天勇士们征途顺利，平安返航。"

根据计划，我国宇航员阿伊姆别托夫和其两位同事，将于2015年9月2日，搭乘由质子-M火箭搭载的联盟号飞船从拜科努尔航天发射场起飞前往国际空间站。（编译：塔尔）