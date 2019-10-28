今年前9月哈萨克斯坦汽车销售额超4500亿坚戈

哈通社/努尔苏丹/10月28日-- 2019年前9个月，哈萨克斯坦公民共购买总价为4512亿坚戈的49243辆轻型汽车。

根据汽车工业联盟统计，售出的轻型汽车平均价格约888万坚戈，同比上涨5~6%。其中，哈萨克斯坦组装汽车的平均价格约660万坚戈，而进口汽车的平均价约1090万坚戈。

报告期内，哈萨克斯坦市场需求较高的汽车价格普遍低于500万坚戈。价格在500-700万坚戈之间的轻型汽车共售出9834辆，700-1000万之间的轻型汽车销量约7215辆。

价格在1000-1500万坚戈之间的汽车和高于1500万坚戈的汽车销量分别13406辆和5211辆。

在最实惠车型排名中，排在前十的依次为：雪佛兰Niva（340万坚戈）、Ravon Nexia（350万坚戈）、拉达4*4（360万坚戈）、Ravon r4（410万坚戈）、雷诺Logan（410万坚戈）、雷诺Sandero（410万坚戈）、起亚Picanto（480万坚戈）、雷诺Duster（490万坚戈）以及瑞风S3（490万坚戈）。

而最贵车型排名依次为梅赛德斯-奔驰G-klass（6310万坚戈）、保时捷 帕纳美拉（4890万坚戈）、捷豹I-PACE（4600万坚戈）、宝马7系（4530万坚戈）以及保时捷卡宴（4320万坚戈）。

【编译：阿依波塔】