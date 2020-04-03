央行宣布下调基准利率至9.5%

哈通社/阿拉木图/4月3日 —— 哈萨克斯坦中央银行3日通过决议，决定将基准利率由12%下调至9.5%，浮动区间为+/-2%。

央行称，再融资利率将下调至11.5%，回购利率下调至7.5%。该决定将于2020年4月6日开始生效。

央行表示，石油价格的持续下跌，以及OPEC+协议前景的不确定性和新冠肺炎（COVID-19）疫情的蔓延框架下，央行3月份将基准利率上调至12%和干预坚戈汇率的决定旨在稳定通胀预期并限制无法预料的外部因素对金融市场的影响的扩散。

为缓解外部不利因素的影响，托卡耶夫总统为保障国家社会经济稳定，决定对2套反危机措施拨款4.4万亿坚戈资金。为落实该措施，政府重新制定预算政策方案，确定了反危机措施的支出。因此，央行预测维持当前基准利率可能对经济活动产生限制作用。

尽管如此，新冠疫情的蔓延基础上，外部供求同时出现意外变动，而国际油价急剧下跌至多年前的低位和国内供应的有限情况导致通货膨胀率的上升。根据2020年3月，年通货膨胀率超出4-6%的目标区，达到了6.4%。根据预测，2020年的年通货膨胀率预计2021年开始缓解，将维持在9-11%目标区。

央行强调，维持当前条件情况下，今年的经济增速将为负。

该决定时央行为保障金融稳定，以及限制我国经济的风险并使其适应不断变化的外部和内部环境的多项措施之一。央行的“简单物品经济”项目扩大至1万亿坚戈、对中小企业提供6千万坚戈优惠贷款和下调基准利率在内的措施，将有效降低新冠疫情对哈萨克斯坦经济带来的影响，并为经济活动产生积极支持。

央行指出，央行将继续对国内外情况进行密切观察，并在必要时调整其货币政策。

据悉，央行将于2020年4月27日努尔苏丹时间下午15:00时，公布下一次的基准利率情况。

【编译：小穆】