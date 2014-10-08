哈萨克斯坦今年前9月累计产油6千万吨 产气313亿立方

哈通社阿斯塔纳10月8日电，能源部长弗拉基米尔•施科勒尼克7日在马吉利斯（议会下院）环保和自然资源利用委员会扩大会议上称，今年前9个月内，哈萨克斯坦累计产油6000万吨，同比下降0.8%。

施科勒尼克说："2013年，哈萨克斯坦原油产量为8180万吨。根据计划，今年较去年应增产200万吨，但因卡沙干油田的停产，我们估计完成不了这一目标。因此，政府已下达了达到去年产量的新任务，我们正在朝着这个方向努力。"

施科勒尼克表示，随着卡沙干油田的投产和田吉兹油田产量的提高，至2023年哈萨克斯坦年产油量将达到1亿吨。"关于卡沙干油田的问题，北里海作业公司运营公司（NCOC）表示油田管道要全部更换。因此油田或将于2016年下半年或年终重新投产。"他说，卡沙干油田修复项目的价值保守估计为16亿美元，而最多则需要36亿美元。

施科勒尼克称，数据显示，今年前9个月内，哈萨克斯坦各炼油厂共加工1099万吨原油，较去年同期增长1%。与此同时，在这段时间内，哈萨克斯坦共出口4740吨原油。 说道天然气生产与出口时，施科勒尼克表示，今年前9个月内，哈萨克斯坦已累计生产天然气313亿立方米，同比增长1.2%；出口天然气53亿立方米；过境天然气700亿立方米。

施科勒尼克称，根据计划，我国今年将生产天然气410亿立方米；出口天然气73亿立方米。

谈及天然气在全国的普及工作时，施科勒尼克说："近7年内，我国天然气普及率从42%提高到了55%。乡镇天然气普及率从15%提高到了25%。天然气基础设施的建设工作还将继续，我们已向政府递交了天然气运输系统升级计划书。各相关部门正在审议之中。"（编译：吴然）