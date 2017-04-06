山东黄金9.6亿美元收购巴理克旗下金矿50%股权

哈通社阿斯塔纳 -- 据《金融时报》消息，沪市上市公司山东黄金矿业股份有限公司(Shandong Gold Mining)与巴里克黄金公司(Barrick Gold)完成了一项规模达9.6亿美元的交易，买入了后者持有的阿根廷贝拉德罗(Valedero)金矿50%的股权。

巴里克还在一份声明中表示，两家公司将组成一个工作组，共同勘探阿根廷的Pascua-Lama矿床。

路透社(Reuters)早些时候报道称，山东黄金与在纽约上市的巴里克之间的交易已接近完成，此前巴里克和另一家中国公司紫金矿业(Zijin Mining Group)之间的谈判已破裂。

这是又一笔引领中资企业对外投资的、发生在矿业领域的交易。业内人士指出，在中国监管机构审查跨境交易之际，矿业与材料行业的收购被视为更安全的押注。

2017年最大的中资企业收购案发生在材料行业。今年第一季度，宏太控股有限公司(Wang Tai Holdings)总共斥资55亿美元，收购了蒙古国两处铁矿的权益，并承担后者的债务。兖矿集团(Yan Kuang Group)以约25亿美元向力拓(Rio Tinto)收购了一处煤矿。

在此次交易中，花旗(Citi)是山东黄金的独家顾问，CIBC World Markets为巴里克提供咨询服务。

【编辑：木合塔尔·木拉提】