9月6日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/9月6日 -- 哈通社为各位读者总结9月6日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

9月6日,星期四

9月6日是阳历一年中的第249天，离全年的结束还有116（闰年则还有117）。



世界各国/地区节日：

保加利亚统一日 保加利亚共和国是位于欧洲东南部巴尔干半岛上的一个国家。它与罗马尼亚、塞尔维亚、马其顿、希腊和土耳其接壤，东部滨临黑海。 1878年，根据俄土战争结束后签订的柏林条约，保加利亚被分割为两部分。一个是西部的保加利亚公国，另一个是东部的"东鲁米利亚"公国。保加利亚人民坚决反对列强分裂他们的国家，并开展了恢复国家统一的斗争。1885年9月6日，"东鲁米利亚"起义军攻占了首府普罗夫迪夫，推翻了由奥斯曼帝国任命的总督，宣布"东鲁米利亚"与西部保加利亚公国合并。保历史上称这一事件为"东西统一"。

斯威士兰独立日 斯威士兰王国是非洲南部的一个内陆国家，北、西、南三面为南非共和国所包围，东北面与莫桑比克为邻。斯威士兰于1968年9月6日宣布独立。

巴基斯坦国防日 每年9月6日，巴基斯坦都会举行国防日庆祝活动，纪念为保卫国家而牺牲的战士。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1960年 乌兹别克斯坦举行"哈萨克斯坦文学和文艺周"活动。

1993年 根据总统令，哈萨克斯坦住房建设储蓄银行成立。

1997年 哈萨克斯坦举行首届哈萨克式摔跤世锦赛。

2000年 纳扎尔巴耶夫总统出席联合国大会第55届会议并发表讲话。

2006年 电影《游牧人》在莫斯科"普希金"影院举行首映。

2010年 哈萨克斯坦-俄罗斯地区间合作论坛在乌斯卡曼市落实帷幕。

2013年 阿斯塔纳市举行日本著名艺术家久保田一竹的作品展。

【翻译：冰山】