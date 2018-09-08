9月8日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/9月8日 -- 哈通社为各位读者总结9月8日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

9月8日,星期五

9月8日是阳历一年中的第251天，离全年的结束还有114（闰年则还有115）。



世界各国/地区节日：

国际新闻工作者团结日 每年9月8日是"世界新闻记者日"或"国际新闻工作者团结日"。其目的是唤起全世界的新闻工作者加强团结、努力工作、认真采写真实报导、揭露战争贩子的反动面目、及时报导事件发生的真象、打击坏人坏事，保卫世界和平。九月八日为纪念捷克斯洛克氏族英雄、共产党员、新闻记者尤利乌斯·伏契克于1943年9月8日被德国法西斯杀害的纪念日。

世界急救日 红十字会与红新月会国际联合会将每年9月的第二个周六定为"世界急救日"，这个国际组织希望通过这个纪念日，呼吁世界各国重视急救知识的普及，让更多的人士掌握急救技能技巧，在事发现场挽救生命和降低伤害程度。

国际扫盲日 国际扫盲日（International Literacy Day）是联合国教科文组织在1965年11月17日所召开的第14届代表大会上所设立的。日期为每年的9月8日，旨在动员世界各国以及相关国际机构重视文盲现象，与文盲现象作斗争，并促进世界各国普及初等教育，提高初等教育的水平，使适龄儿童都能上学，达到能够识字的目标。最终达到增进人际沟通，消除歧视，促进文化传播和社会发展的目标。

马其顿独立日 马其顿共和国是位于东南欧的巴尔干半岛南部的内陆国家，东临保加利亚，北临塞尔维亚，西临阿尔巴尼亚，南临希腊。马其顿共和国是位于东南欧的巴尔干半岛南部的内陆国家，东临保加利亚，北临塞尔维亚，西临阿尔巴尼亚，南临希腊。1991年南斯拉夫社会主义联邦共和国解体后获得独立。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1824年 卡拉干达州历史最悠久的城市卡尔哈拉热市成立。

1994年 根据总统令，哈萨克斯坦发展银行成立。

2001年 纳扎尔巴耶夫总统出席阿斯塔纳"阿塔梅肯"民族纪念公园揭幕仪式。

2004年 纳扎尔巴耶夫总统向前奥地利总理弗朗茨·弗朗尼茨基颁发一级"友谊"奖章。

2010年 "萨热阿尔卡"出版社发行共五卷的"纳扎尔巴耶夫语录集"。

2015年 哈萨克斯坦邮政公司发行"哈萨克汗国550周年"纪念邮票。

【翻译：冰山】