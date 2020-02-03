哈萨克斯坦新车平均售价为900万坚戈

哈通社/努尔苏丹/2月3日 – 2019年哈萨克斯坦新车售价的平均值增长了5.7%。

据哈萨克斯坦汽车工业联盟（«КазАвтоПром»）消息，2019年哈萨克斯坦新车的平均售价为890万坚戈。进口汽车的平均售价为1090万坚戈。

去年哈萨克斯坦共售出71417辆新车，总价值6543亿坚戈。

统计显示，27%的购车者去年购买了500万坚戈以下的车辆（2018年占35%）。

购买500万到700万坚戈之间车辆的人数占总购车人数的20.3%，大约为1.45万辆。

15.8%的购车者购买了700万至1000万坚戈之间的车辆，约1.13万辆。

购车者当中，购买售价1000万坚戈至1500万坚戈车辆的占比为26.2%（1.87万辆），1500万坚戈以上车辆的占比为10.7%（7600辆）。

1000万以上车辆的购车人数同比增长了9%，同时在总量中的占比也超过了三分之一。

在最实惠的轻型车型前十名中，哈萨克斯坦国产车占据前列。其中，有乌斯卡曼汽车制造厂生产的Lada Granta以270万坚戈的售价位居首位。

最实惠的车辆品牌排行中还有Lada 4×4 (340万坚戈), Ravon Nexia (350万坚戈), Chevrolet Niva (417万坚戈), Ravon R2 (420万坚戈), Ravon R4 (421万坚戈), Lada Largus (430万坚戈), Lada XRAY (440万坚戈), Lada Largus LCV (490万坚戈) 和 UAZ Patriot Pickup (580万坚戈) 。

最昂贵的汽车品牌排行：Lexus LS (5600万坚戈), Porsche Panamera (5630万坚戈), Porsche Cayenne (4380万坚戈), Lexus LX (4050万坚戈), Audi Q8 (3900万坚戈), BMW 8 Series (3780万坚戈), Land Rover Range Rover (37 00万坚戈), Cadillac Escalade (3430万坚戈), BMW X7 (3300万坚戈) және Lexus GX (3230万坚戈)。

【编译：木合塔尔·木拉提】