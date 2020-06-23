全球新冠感染者超900万 世卫称影响恐将持续十年

全球感染2019冠状病毒的人数突破900万，其中将近47万人死亡，世界卫生组织警告，疫情大流行仍在加速，所造成的影响将持续数十年。

世卫组织总干事谭德塞在迪拜举办的健康论坛视讯会议上指出，全球面临的最大威胁不是病毒本身，而是缺乏团结和领导。此外，将疫情政治化也加剧了问题。

谭德塞没有进一步阐明，不过，美国曾经批评世卫在处理疫情时，反应迟缓，而且偏袒中国。世卫组织其他成员国则呼吁检讨疫情的处理事宜，澳大利亚更是敦促世卫掌握更大的权力，以便在抗击疫情时能更快速地做出反应。

谭德塞：重启经济也应继续追踪和隔离病患

谭德塞也在记者会上，敦促各国在重开社会和经济活动的同时，继续推行卫生措施，包括追踪和隔离冠病患者和接触过的人。

另外，谭德塞也在日内瓦召开的视讯记者会上表示，近日研究发现，价格便宜的类固醇药物地塞米松有助降低冠病重症患者的死亡率，是值得庆祝的成果。

他说，自研究结果公开以来，市场对这种药物的需求已经增加，因此下一个挑战是迅速增加产量和确保全球各地，尤其是重症患者较多的地区能获得药物。

不过，世卫强调，地塞米松只适用于严重和危急的病例，而且需要在医疗人员的监督下服用。