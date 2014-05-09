外媒:90%大都市污染严重 世卫组织发出严重警告

哈新社阿斯塔纳5月9日电，据中国网援引西班牙《世界报》网站5月7日报道，世界卫生组织近日发出警告称，全球许多大城市空气污染程度都有所增加，近90%大都市的空气污染指数都已经超过了该联合国机构设立的平均水平线，随之而来的问题就更多了，比如居民们会患更多有关呼吸问题的疾病。

该机构最近更新了其关于各大城市空气质量的数据库，调查共涉及91个国家的1600个城市，比起2011年统计时增加了500多个城市。调查结果显示，目前只有12%生活在这些大城市里的人可以呼吸到新鲜的空气，而大约有一半的人每天生活在污染程度高于世界卫生组织设定标准2.5倍的空气中。 此外，一些城市拥有充足的数据可以将现在的空气污染程度与往年相比较，而比较的结果就是目前的空气污染程度越来越严重，并似乎有些不太好控制了，因为导致这样严重结果的原因有很多，比如化学燃料的使用，越来越多的私家车产生的废气，还有办公室及家庭中一些能源的消耗。 然而，一些城市的举措表明，空气质量可以通过具体的措施加以改进，例如楼房中禁止烧碳供暖，致力于可再生能源的利用并增加公共交通使用以减少汽车燃料的燃烧。 "现在有太多城市的中心被脏空气所包围，甚至阻碍了人们的视野。"世卫组织妇女-儿童-家庭委员会负责人弗拉维亚说道。 据调查结果显示，20个城市中有13个空气污染最严重的城市在印度，排名前四的是新德里，巴特那，瓜廖尔和赖布尔。而印度的首都平均每立方米细颗粒物（PM2.5）为153微克。 相比较之下，有另外32个城市空气质量良好，平均每立方米细颗粒物（PM2.5）为5微克，其中四分之三的城市在加拿大。 根据世界卫生组织最近公布的报告显示，2012年大约有370万60岁以下的居民因空气污染而死亡，因此空气污染被认为是全世界最大的健康风险之一。 由于空气污染直接影响到公众健康问题，世卫组织公共健康委员长，来自西班牙的玛丽亚•内拉呼吁全世界称，我们可以在抵抗空气污染的战争中获胜，并降低肺癌及心肺疾病的发病率，就像哥本哈根（丹麦）和波哥大（哥伦比亚）所做的那样，通过采取一些措施来改善这种情况，比如提倡使用自行车。