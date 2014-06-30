巴黎银行与美国达成和解 接受近90亿美元巨额罚款

哈通社阿斯塔纳电，据光明网消息，法国第一大银行巴黎银行因违反美国针对伊朗等国的经济制裁令，已准备向美国金融监管机构认缴创纪录的89亿美元(约合64亿欧元)巨额罚款。

法国媒体援引消息人士的话说，巴黎银行与美国当局于29日最终敲定和解协议细节，并将于30日公布其内容。根据该协议，巴黎银行同意认罪并缴纳89亿美元罚款，以避免美国司法部门追究其刑责。这将是有史以来美国对外国银行课以的最高额罚款。 巴黎银行首席执行官让－洛朗•伯纳费27日在一份致员工的内部信件中承认："我们与美国当局的谈判进展加快，很快就会有结果。我必须明确地说，我们将会遭受沉重的处罚，原因是公司运转出现了问题，犯下了错误。但是我们遭遇的困难不会影响我们既定的发展路线图。" 巴黎银行被指控于2002至2009年期间违反了美国的有关禁令，与伊朗、苏丹和古巴等受经济制裁的国家开展美元业务往来。虽然上述业务并未违反国际法，但是由于这些用美元结算的交易必须通过美国的票据交换所进行，因此受到美国法律管辖。 巴黎银行在美面临重罚迫使法国政府出面干预。法国总统奥朗德曾经在数个场合试图向美国总统奥巴马施压，以求减轻对巴黎银行的处罚力度，但是美国政府明确拒绝介入此事。 此次罚款金额几乎与巴黎银行过去一年的税前收入相当，而且其部分美元结算业务将在一定时期内遭冻结，因此该银行的国际声誉和资本充足率都将受到影响，其在北美的业务扩张计划也势必受阻。