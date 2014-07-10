环湖赛第五赛段：阿斯塔纳车队车"90后"选手成大赢家

哈通社阿斯塔纳7月10日电，据中新社报道，第十三届环青海湖国际公路自行车赛10日进入第五赛段，最终来自哈萨克斯坦的"90后"选手大卫德诺克获得赛段第三名，并坐拥绿衫、蓝衫和黄衫，成为本赛段最大赢家。

本赛段由青海湖至贵德，赛段全长203公里，设有一个冲刺点和一个特级爬坡点，并设有本届环湖赛海拔最高的一级爬坡点，海拔3859米。共有151名选手参赛，较昨天有9名选手被淘汰。

开赛后，选手随即面临爬坡挑战，在6.9-7.9公里处进入特级爬坡，山峰海拔3740米。51公里处是今天唯一冲刺点，而在128-138公里再次进入一个海拔3859米的一级爬坡点。 大团进入爬坡段后速度缓慢，上一赛段黄衫所有者波利佛大与阿斯塔纳大卫德诺克只有一秒之差，稍有怠慢他将丢掉黄衫。 比赛进行两小时后，美国5时能量队的拜伊和詹姆士领先大团3分25秒，这也是整个比赛过程中，领先小组与大团拉开的最大时间差。 比赛完成158公里时，波利佛大由于爆胎落后大团15秒，只能奋力追赶。 经过近5个小时的争夺，最终法国马赛苹果队的瓦笨泽西以4小时51分23秒的成绩夺得赛段冠军，西班牙布尔戈斯队的马丁尼兹和哈萨克斯坦阿斯塔纳队的大卫德诺克分别位居二、三名。 最终哈萨克斯坦阿斯塔纳队的大卫德诺克成为第五赛段最大的赢家，本赛段的结束后，以领先第二名30秒的成绩，取得了个人总成绩第一，并同时保有象征亚洲最佳的蓝衫和冲刺第一的绿衫。此外，"爬坡王"圆点衫仍归属伊朗大不里士石化队葛尔德。 大卫德诺克表示，作为一个职业车手，能拿到黄色领骑衫一直是他的梦想，今天拿到黄色领骑衫是预料之内的，但没想到跟第二名有一个很大的时间差，非常惊喜，今天的赛段对于他自己和车队来说挑战非常大，高海拔低温缺氧，非常有挑战性。