纳扎尔巴耶夫致信祝贺苏莱曼•德米雷尔90大寿

哈通社阿斯塔纳11月4日电，据外交部消息，哈萨克斯坦驻土耳其大使詹塞伊特•特米巴耶夫今日向土耳其共和国第九任总统苏莱曼•德米雷尔转交了纳扎尔巴耶夫总统的贺信。

纳扎尔巴耶夫在贺信中向苏莱曼•德米雷尔致以诚挚的祝贺和崇高的敬意，对他在上世纪90年代为哈土关系发展做出的重要贡献给予高度评价。

纳扎尔巴耶夫说："您在任期内积极致力于发展兄弟的哈土友好关系，并为两国不断巩固和加强双边全面合作关系做出了突出贡献，不仅如此，您为土耳其的发展也做出了巨大贡献，对此我表示高度赞扬。相信您今后将继续支持哈土关系的发展，推动两国关系不断迈向新高度。"

苏莱曼•德米雷尔通过特米巴耶夫大使转达了他向哈萨克斯坦人民及纳扎尔巴耶夫总统本人的亲切问候。

他说，纳扎尔巴耶夫总统是我的好朋友，就像自己的兄弟，纳扎尔巴耶夫是哈萨克斯坦人民的福星，是优秀的政治家，在他的倡导下第一次召开了突厥会议，他为哈萨克斯坦经济社会发展做出了突出的贡献，从独立到相当长的一段历史，纳扎尔巴耶夫的名字将陪伴着哈萨克斯坦。我坚信，在他的领导下哈萨克斯坦将会不断取得新的成就。 特米巴耶夫大使向苏莱曼•德米雷尔赠送了《哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫---世界级领袖欧亚闪烁的一颗明星》一书。 值得一提的是，苏莱曼•德米雷尔是土耳其著名的政治家，一九六一年加入土耳其正义党，一九六四年当选为该党主席；一九六五年任土耳其副总理，同年十月领导正义党在大选中获胜，当选为众议员，并出任政府总理。一九八三年正确道路党成立后，他于一九八七年当选为该党主席。一九六五至一九九三年，德米雷尔前后七度担任政府总理。一九九三年五月十六日他当选为土耳其共和国第九任总统。（编译：林海）