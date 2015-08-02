俄媒：中情局窃听不了普京电话 卫星网络破译需90年

哈通社阿斯塔纳8月2日电 俄罗斯《论据与事实》周报网站7月30日刊登《中情局为何窃听不了普京的电话？》一文，作者为维塔利•科尔巴辛。

文章称，欧洲领导人电话频频遭遇中情局窃听，丑闻仍在发酵当中。那么，俄罗斯总统普京的通话，是否也会被大洋彼岸所截获？军事专家告诉我们，这绝无可能！ 苏军无线电报务员最高荣誉奖章获得者、退役上校阿夫杰耶夫说，美国情报部门无法窃听到俄领导人的通话内容。俄目前面临的情报威胁不是来自外国特工，而是自己人的叛变。 为何法国总统奥朗德、德国总理默克尔以及欧盟其他领导人的通话，美国人窃听起来如探囊取物？文章称，因为巴黎和柏林与北约、美国过从甚密，欧洲国家与美国皆使用相同类型的电子设备，所以，中情局特工能轻松破解友邦领导人的加密通话。 文章称，欧洲领导人其实早已落入美国情报网的牢牢控制当中。白宫要求欧盟使用自己的通信设备，如此一来，美国情报部门便可利用它们，轻而易举地搜集情报。 对俄罗斯情报部门来说，窃听普通公民的电话非常轻松，即便手机关闭，但通过其电池，仍然可以进行定位。不久前发生的前副总理涅姆佐夫被害案，情报部门正是基于这一原理，顺藤摸瓜找到了凶手。 文章称，当然，国家元首肯定有"固若金汤"的通话保护手段。普京使用的是卫星网络，配备强大的编码器，敌方若要破译他的谈话，大概需要90年时间。 阿夫杰耶夫担保："近年内，只要不是使用私人电话，那么俄头号人物电话被窃听的可能性等于零。" 文章称，理论上说，部长的电话可以被窃听，因为他们的通话没有这样的防护墙，但美国人未必会对这一级别的官员感兴趣。 普京的安全通话渠道并非只有卫星一种。他自己决定通话的安全级别，再由相关部门据此选择相关设备，使用不同的话筒。 文章称，俄防范西方窃听的不二法门在于，相关的保密系统是由俄罗斯企业而非西方公司历经数十年开发出来的。系统及技术并非购自西方，而是纯粹的本国制造，最多使用若干进口零件，但顶多是零件而已，其核心仍是俄罗斯的。 阿夫杰耶夫笑道："所以不必为总统担心。敌人没有任何机会！" 不过，敌人或许会通过总统办公室，来窃听普京通话？ 阿夫杰耶夫承认，有设备能在500米开外的地方，通过门窗振动，窃听到通话内容。不过，这种雕虫小技哪里逃得过俄特工及其设备的火眼金睛。身着黑西服的高大俊朗男子与总统须臾不离，他们可不是花瓶。 文章称，如今，信息安全的重要性日益凸显出来，不仅是总统通话，还有银行、国企、商业机构的核心数据，都需要保密，且所使用的技术突飞猛进。 阿夫杰耶夫认为，俄罗斯当前面临的威胁与其说是外国情报机构无孔不入的浸透，不如说是内部人员的叛变，向敌方提供相关情报，从而令国家蒙受难以估量的损失。 文章称，苏联时代，最"大名鼎鼎"的叛徒非飞行员维克托•别连科莫属。1976年，他驾驶米格战机投奔日本，东京获得了苏军敌我识别的秘密芯片。只要将这一信息密码安装在北约飞机上，后者便能于苏联境内畅行无阻。 根据上世纪70年代的官方统计，别连科的叛逃给苏联造成的损失高达20亿卢布。按当时的汇率来看，这不啻为天文数字，莫斯科不得不重新研发和紧急更换全国所有的敌我识别系统。 文章称，苏联军事法庭对别连科进行了缺席审判，以叛国罪判处后者死刑。据悉，此人仍然健在，居住于美国。 30多年后，俄罗斯终于成功"复仇"：它收留了美国中情局前雇员斯诺登，后者向全球披露了美国中情局的众多秘辛，包括对默克尔、奥朗德以及其他欧洲领导人实施监听等。如今，斯诺登仍在不时曝料白宫在全球大搞情报活动的一些细节，引起全球轰动。