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    卡拉干达州工业化发展路线图框架下90%的项目已进入投产阶段

    10:33, 26 七月份 2016
    Photo: None
    哈通社卡拉干达7月26日电 在工业化路线图框架下，卡拉干达州已有71个项目得到落实。

    其中54个项目已正式投入运行。

    该消息由产业和工业创新发展管理局负责人托列艮•伊根巴耶夫透露。

    "目前，卡拉干达州正在实施的项目达94个，这些项目都在国家工业化路线图的框架下，总价值达1.35万亿坚戈。这些项目将创造1.1万以上的工作岗位。这些项目当中，包括安塞乐米塔尔铁米尔套公司的相关项目，此外，还有两个项目正在申请进入工业化路线图。而在地方工业化路线图框架下，正在实施的项目有91个，总价值达3457亿坚戈。这些项目一旦得以完全落实，又将创造8000多个新的工作岗位。"伊根巴耶夫说。

    据其透露，目前已有总价值1747亿坚戈的71个项目得到落实和投产，并创造了5345个工作岗位。

    "2010年至2016年6月投产的项目，目前已经生产出了价值3565亿坚戈的产品。其中，近2016年6月，生产出的产品总值就达到了654亿坚戈。71个项目当中有54个项目，即90%的项目已进入满负荷运转。"他说。（编译：木合塔尔·木拉提）

    标签:
    哈萨克斯坦 社会 工业创新发展 经济 五大改革目标 工程项目 黄金储备
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