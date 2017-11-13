塞梅核试验场实现转农业用地需要90亿坚戈资金

哈通社/阿斯塔纳/11月13日 -- 据YK-news.kz网站消息，13日，哈萨克斯坦核研究中心代表就塞梅核试验场转为农业和家畜养殖用地等相关问题进行了介绍。

消息称，塞梅核试验场所占面积为1.8万平方公里，试验场部分地区具有恢复的可能性，其中污染程度较少的土地将被转为农业用地。



据核研究中心透露，由于农耕土地缺乏，核试验场附近的居民点群众被迫在该地区进行农作物耕种和家畜养殖。



据了解，核研究中心就该地区居民安全和环境问题污染等问题正在进行相关工作。目前已经对该地区50%的土地进行了研究。



据国家核研究中心透露，核试验场污染程度较少的地区可用于发展工业、汽车制造、通讯、航天等领域。而核试验核心地段由于污染严重，暂无法利用。



据了解，塞梅核试验场土地将完全被作为土地储备，而利用该土地需要将污染程度得到有效减少。



国家核研究中心代表尤里•斯蒂丘克表示，核试验场土地将不会在分配土地工作范围内，应被列入土地储备。



据了解，目前核试验场部分地区正在落实复原计划。其中曾进行地下核试验的"巴拉潘"试验场已成为煤矿，而东哈州多个火电厂正在使用该煤矿开采的煤炭。



国家核研究中心就塞梅核试验场消除辐射事故和清理辐射事故土地污染正在进行相关工作。国家将对核试验场范围内进行耕种的农作物进行食品检验，若出现未达标准等情况，农业土地将被废除，并禁止出售收获的农产品。



"这将有效提高核试验场附近定居点群众安全。" 斯蒂丘克说。



据悉，目前政府已针对核试验场污染地区制定复原计划，并预计拨款90亿坚戈资金。复原计划包括，将严重受到放射性物体污染的表层土壤运送到专门的地方进行埋藏，部分污染程度较少的土地将被新土壤填充，严重污染地区为禁止外人进入建造障碍物。此外，还将实施辐射监控系统。



据国家核试验中心专家透露，如果计划得到落实，塞梅核试验场将在6年内全面解决辐射污染问题。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】