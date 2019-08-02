阿尔斯市爆炸事故后恢复重建完成90%

哈通社/阿尔斯/8月2日 -- 哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明2日上午抵达阿尔斯市，对受到爆炸影响受损的基础实施和居民住房进行视察，了解了爆炸事故后的城市恢复修建工作。

视察期间，总理前往该市住宅区、学校、市医院、火车站、居民楼以及广场等设施进行参观。

据悉，截至目前，城镇内90%的恢复重建工作已全部完成。6500套住房已得到恢复，同时，包括社会设施、医院、学校、幼儿园、体育场等在内的62所综合设施也将计划于8月20日重新投入使用。

政府总理在其召开的城镇恢复工作会议上，对所有参与阿尔斯恢复重建工程的工人和企业表示了感谢，同时总理指示在8月20日之前完成剩余的恢复工作。

值得一提的是，共有10000多名建筑工人，以及全国各地区的多个企业和国有公司参与了阿尔斯市的善后工作。

6月24日早晨，阿尔斯市附近的一座军火库起火爆炸，导致3人死亡多人受伤。事故发生后当地迅速进入紧急状态，并疏散了事故区域周边的居民。

总统下达了迅速行动消除爆炸危害的指示，并动身抵达受灾区域，慰问被疏散市民并视察了受到事故影响的市区设施。

哈萨克斯坦全国各地开始为受影响市民捐款捐物。

27日，弹药库发生的火灾已全部扑灭，专业工作人员消除了爆炸威胁。此外，排雷人员对全城街道和每户进行了清理作业。

28日，被疏散的近4.5万名市民开始回到家园。

【编译：达娜】