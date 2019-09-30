印度暴雨导致近90人死亡

哈通社/新德里/9月30日 -- 印度比哈尔邦和北方邦多地连续近一周的暴雨导致近90人死亡。暴雨还导致印度北部的许多火车和航班取消。

据印度时报报道当地气象局发布了红色警报，表明可能有暴雨或特大暴雨。

印度国家灾难响应部队的三支队伍已经部署在巴特那市中，预计更多救援队将在晚些时候到达。气象办公室预测，在比哈尔邦首府巴特那，暴雨将持续到9月30号。

据报道，几所公立医院，包括巴特那最大的医院纳兰达医学院(Nalanda Medical College and Hospital)都被洪水淹没。社交媒体上的视频显示，病人坐在进水病房的床上。

市民抱怨说，自最近两天以来就没有电力供应。学校也在30号前都进行停课。

巴特那的洪水灾情是前所未有的，当地人称，由于商店关门，他们无法购买基本的生活必需品。

来自比哈尔邦(Bihar)的演员Manoj Bajpayee在Twitter上表达了对家乡灾情的关心。«希望你们所有人都平安！！！»

星期六，比哈尔邦首席部长尼蒂什·库马尔(Nitish Kumar)与有关官员举行了视频会议，并指示立即进行救济工作。

北方邦首席部长约吉·阿迪亚尼亚特(Yogi Adityanath)也已指示采取一切措施，向受灾者立即提供救济，对遇难者家属每人赔偿40万卢比(约合5800美元)。