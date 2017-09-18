91组合获得"EMA-2017"音乐奖两项大奖

哈通社/阿拉木图/9月18日 -- 第六届"EMA-2017"欧亚音乐盛典颁奖典礼17日在阿拉木图城市日框架下举行。

本届音乐盛典共设10个奖项，并有30名歌手入围。

获奖名单如下：

最佳男歌手： 阿里·沃卡夫；

最佳女歌手：鲁尼娅；

年度最具突破奖：Ayree - Кешір мені；

最佳双人组合：阿兰·切尔卡索夫/索索·帕弗里阿卡什维里

最佳歌曲：91组合 - Қалай Қарайсың；

最佳男组合：91组合（Ninety One）；

最佳女组合：Djeyran组合；

最佳MV： 肯塔勒 - Космос；

最佳团队：BN组合；

最佳摇滚音乐项目： BALLER组合 - Армандар орындалады。

据悉，Ninety One组合成立于2014年，成员5人，平均年龄不到20岁。据其成员称，将组合命名为Ninety One是为了纪念哈萨克斯坦1991年宣布独立。作为哈萨克斯坦乐坛上最知名的一直韩流风格组合，Ninety One宣称其将引领一种新的潮流，即--Q-pop (Qazaq pop)风潮。

【编译：小穆】