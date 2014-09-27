三名纽约911消防员同一天死于癌症

哈通社阿斯塔纳９月２７日电，据ＢＢＣ报道，美国消防官员周五（26日）说，三名在13年前911恐怖袭击时参加世贸大厦抢救工作的消防员，在同一天死于癌症。

本周一，56岁的罗伯特•利弗尔和58岁的丹尼尔•海格兰德以及58岁的消防中队长霍华德•毕肖夫相继在几小时内去世。 数千名当年在世贸大厦现场参加抢救工作的人后来被诊断出患病，包括癌症。 但是医学人士表示，目前还不清楚，这些人患病患癌是否与911恐怖袭击时参加废墟中的抢救工作有关。 纽约消防局长尼格罗说，这三名消防员的去世是对幸存者的一种痛苦的提醒，即使过去了13年，英雄的消防部门还在为恐怖袭击付出惨痛的代价。 消防官员协会主席雷蒙达说，当救急人员赶到世贸大厦现场时，空气中弥漫着浓厚的有毒粉尘，这种毒粉尘在那里持续了很多个月。 大约有1,000名参加911世贸大厦抢救的人后来死于有毒粉尘导致的疾病。 许多参加抢救的人患上呼吸系统的疾病，还有数百名最早到达现场的人患上了癌症。 尽管政府的报告说，暴露在数种化学物质下，可能会使人患上癌症，但是没有医学方面的报告能证明911恐怖袭击与癌症患者大幅增加有关。 纽约消防部门说，除了13年前遭受恐怖袭击当天有343名消防员牺牲之外，还有89名消防员后来患病死亡。