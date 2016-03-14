哈萨克斯坦韩流风歌团“91”组合对被讥讽为“娘娘腔”感到不满

哈通社阿斯塔纳3月14日电 哈萨克斯坦当红歌团"91"组合连日来遭到了舆论的轮番批判。

这个走 "韩流风"的音乐组合，其成员虽然宣称对外界的批评声"不甚在意"，但很显然，将他们讽刺为"娘娘腔"的声音仍然刺痛了这5名青年的心。

据悉，"91"组合目前正在筹备新单曲《lady》。在接受媒体采访时组合成员表示，他们已经将全部的精力都放在了新单曲的筹备工作上，外界的舆论批判对他们而言已经无足轻重。

其成员同时称，虽然对"娘娘腔"的标签感到愤怒和不满，但这种动辄施以标签化评价的舆论风潮，也早已令他们感到无奈和厌倦。

"总有人开口闭口就是‘你们是男的还是女的？'，这太恼人了。谁有资格去评判别人是不是男人，或者像不像女人？这种评论很伤人心。"其中一位成员如是说。

此前，著名阿肯雷纳特•扎伊托夫十分严厉的批评了"91"组合的MV以及日常着装风格，称这种所谓"韩流时尚元素"是在毒害我国青少年。

他还对该组合成员说：“我经常拿着我父亲在军队中服役时的照片，自豪的向别人展示。而你们的照片，你们自己想想，会有后人感到自豪吗？”（编译：塔尔）



91组合MV



91组合宣传片