俄媒称俄选手赢得里约奥运拳击项目91公斤级冠军“充满运气成分”（视频）

哈通社阿斯塔纳8月16日电 俄罗斯媒体Sports.ru16日撰文，对刚刚结束的2016里约奥运91公斤级拳赛决赛进行了评价。

文章认为，俄罗斯拳击手叶甫根尼•季先科最终夺冠"充满了运气成分"。



文中写道，"在残暴的哈萨克斯坦选手瓦西里•列维特的猛烈进攻下，91公斤级拳赛决赛变成了一场血腥的斗殴"，"如果说叶甫根尼•季先科是抱着依靠点数击败对手的目的参赛，那么相对而言，你会发现他的对手，来自哈萨克斯坦的瓦西里•列维特的目标，更像是打算依靠持续不断的重拳击打，来把自己的对手干掉"。



"哈萨克斯坦人不断的逼近，并在近距离向叶甫根尼•季先科发动了连续的重拳击打，但好运气眷顾了俄罗斯人，瓦西里•列维特的许多极具威胁的重拳落空了"。



在比赛中，瓦西里•列维特甚至一度将叶甫根尼•季先科击倒在地，期间季先科还接受了场外医生的治疗。



文章中还称，在裁判宣布叶甫根尼•季先科获胜后，许多现场观众在颁奖仪式上致以嘘声，并大声呼喊"哈萨克斯坦！"等口号，表达不满。



而当时，俄罗斯选手叶甫根尼•季先科也明显表现出了不安的状态。



据悉，这些呼声在瓦西里•列维特主动向观众请求安静后，才得以平复。



英国媒体BBC在转播这场比赛时，解说员也认为，在整场比赛中，俄罗斯选手完全处于守势。



包括前中量级世界冠军塞尔吉奥•马丁内斯在内的许多职业拳击选手，均对此表示同意。



此前在男子拳击52公斤级8强赛中，我国选手沃勒加斯·赛特巴耶夫也同样在占有明显优势的情况下，被判负于阿塞拜疆选手埃尔文·马米施扎达。（编译：木合塔尔·木拉提）













