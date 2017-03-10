民调显示92.9%的中国民众对中共反腐满意

哈通社阿斯塔纳 -- 据《人民日报》报道，中国共产党中央纪律检查委员会日前迎来了上百位外国客人，来自113个国家的驻华使节或高级代表和13个国际组织驻华机构的高级官员，首次集体受邀来到中央纪委机关参加吹风会，了解中国最新的反腐进程。

打开大门谈反腐是中共中央纪律检查委员会近年来拓展对外宣传的一大亮点。受邀参会的外国代表认为，这类活动有助于外界读懂"中国反腐故事"，展现了中方开放透明的态度，也提供了一个外方与中国官员沟通的平台。

自2012年11月中国共产党第十八次全国代表大会召开、习近平当选中共中央总书记以后，中国反腐斗争取得的重大成果不仅受到国内民众的广泛关注，也为其他国家开展反腐工作提供了借鉴，成为外国媒体有关中国报道中的一大焦点。在上个月召开的第十八届中央纪委第七次全体会议上，所公布的反腐工作报告再次引起了外界的关注。

据统计，十八大以来，中央纪委共立案审查中管干部240人，是十七大期间审查中管干部总人数的3.6倍；处分厅局级干部6600余人，是十七大期间的3.2倍；处分县处级干部4.9万人，是十七大期间的2.2倍。

根据中国国家统计局进行的问卷调查结果，有92.9%的中国民众对中国共产党反腐败工作成效表示很满意或比较满意，比2012年提高了17.9个百分点。



反腐败是世界各国政府都面临的问题，中国在反腐败方面的探索实践，为世界各国提供了具体经验和实践样本。格鲁吉亚驻华大使大卫·阿普萨乌利（David Aptsiauri）认为，中国大力反腐取得了明显成效，"让我印象非常深刻的一点是，通过增强监督执纪、提高党员和官员的道德标准以及政府、公共部门和公众的协调参与，增强打击腐败力度，也可以促进经济发展和社会稳定。"



【来源：人民日报 编辑：木合塔尔·木拉提】