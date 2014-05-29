埃及总统选举顺利结束 塞西团队宣布获92%支持

哈通社阿斯塔纳电，据中新网援引外媒报道，埃及总统候选人、前军方领袖塞西的竞选团队29日早些时候公布消息称，依据已统计的票数，塞西获得了92%的支持率，已经可以确信获得了压倒性的胜利。

据报道，为期三天的埃及总统选举投票28日晚9时正式落幕。本次投票过程基本顺利，期间没有受到严重干扰，但投票率并不算高，社会稳定和经济发展是选民最关心的两大问题。

据塞西的团队称，塞西获得了2338万张选票，另一名候选人萨巴希的票数约为73.5万。此外，无效票数约为107万。

在上周最后一次竞选的电视访谈中，塞西曾表示希望获得超过4000万的票数，以显示其在埃及受欢迎的程度，而埃及全部注册的选民人数约为5400万。

批评人士称，塞西的获胜几乎毫无悬念，而这也是此次埃及总统选举让人们缺乏参与热情的原因。此外也有分析称，总统选举的这一结果显示人们对塞西当选总统后的政绩没有太大信心。

此前有报道称，埃及许多团体抵制这次投票，当局进行大规模宣传，希望动员更多人投票，但是预料投票率不到45%。

前军方领导人塞西去年7月推翻前总统穆尔西，穆尔西的穆斯林兄弟会遭到血腥镇压，1400多人被杀，16000人被关押。穆斯林兄弟会宣布抵制这次投票，其他一些自由派和世俗派团体也宣布抵制。