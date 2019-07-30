中国驻哈使馆举行招待会 庆祝解放军建军92周年

哈通社/努尔-苏丹/7月30日 -- 今年8月1日为中国人民解放军建军92周年纪念日。为庆祝这一节日，29日，中国驻哈萨克斯坦大使馆在首都努尔-苏丹市的北京大厦举行招待会，宴请各国宾客及在哈华侨华人代表。

中国驻哈萨克斯坦大使张霄、中国驻哈使馆国防武官黄天昌及中国驻哈使馆全体外交官出席招待会。

哈萨克斯坦共和国国防部副部长提穆尔•丹德巴耶夫率多位军方要员出席。

此外，外交部、祖国之光党、边防军及政府各部代表，各国驻哈使节、武官、中资企业和华侨华人代表等近400人出席活动。

活动上，中国国防武官黄天昌首先致辞，回顾解放军建军历史，并强调哈中两国军方历年来取得了卓有成效的合作，相信今后在两国元首的重视和关怀下，双方关系将不断稳定发展，造福地区和平。

丹德巴耶夫少将在随后的致辞中，向解放军建军92周年表示了热烈的祝贺。副部长指出，哈方对两军紧密友好合作关系给予高度评价，这有助于维护地区安全、和平与稳定。两国元首互访频繁，防务部门领导人经常会见，共同参加«和平使命»系列演习有力提升了两军互信和协作水平，巩固了部队的战斗友谊。丹表示相信，深化双方军事和军技合作将进一步促进两国繁荣。

【编辑：木合塔尔·木拉提】



