尼日利亚93岁老人去世 曾娶妻86位

哈通社阿斯塔纳-据BBC消息，尼日利亚一位穆斯林教长病逝，享年93岁，他生前曾娶了86位妻子。

这位名字叫默罕默德•阿布巴卡尔的老人周六（28日）在家乡病逝，具体病因没有被披露。

许多人于周日参加了老人的葬礼。



尼日利亚《今日信报》报道，默罕默德•阿布巴卡尔2008年有86位妻子，已经引起媒体关注。当他病逝的时候，他的妻子已经上升到130位。



据报，其中一些妻子还有身孕。



BBC曾在2008年报道，阿布巴卡尔有至少170个子女，但是《今日信报》报道，他在身后留下203个子女。



他的妻子曾在2008年接受BBC采访时说，她们是在寻医问药时，见到阿布巴卡尔，因为他能够治疗各种疾病。



阿布巴卡尔说，"我并没有去找这些女人。我认为是真主要求我这样做，因此我就娶了这些女人。"



其中一位妻子Ganiat Mohammed Bello已经与老人结婚20年。她2008年接受BBC采访时说，她是在上中学时遇到阿布巴卡尔。母亲当时带她去找老人看病。后来，老人提出求婚。



Ganiat Mohammed Bello说，"我表示我不能和一个老人结婚，但是他说这是真主的旨意。"



尼日利亚的伊斯兰教当局强烈反对这种说法，并形容阿布巴卡尔一家人是邪教。



虽然尼日利亚民法未承认一夫多妻制，但奉行伊斯兰教法的12个州均承认一夫多妻制的合法性。



但一般来说，尼日利亚男人最多只能拥有4个妻子，具体取决于他是否能在经济上和情感上平等地对待妻子。



由于阿布巴卡尔没有特别的收入，所以很多人疑惑他如何养活家人。



阿布巴卡尔表示，一般男性绝不可能照顾这么多妻子，自己是得到上天力量才得以控制众多的妻子，更劝谕其他男士不要以他为榜样。