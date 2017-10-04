93家媒体工作室出席"Astana Media Week"媒体周大会

哈通社/阿斯塔纳/10月4日 -- "Astana Media Week"媒体周大会将为媒体制作公司和电视台之间展开合作奠定基础。

哈萨克斯坦信息和通讯部部长达吾然•阿巴耶夫出席4日在阿斯塔纳媒体中心举行的"Astana Media Week"媒体周大会，并向在场记者作出上述表示。





阿巴耶夫表示，电视台应积极同媒体制作公司业务展开联合工作。本次媒体周大会上媒体制作公司展示了最新产品，大会也为电视台与媒体制作公司合作建立了沟通的桥梁。



阿巴耶夫还提到媒体制作室在国内的发展情况，并表示，国内媒体制作室工作情况不能与其他国家相比，各国家市场情况不同是其主要原因。令人惊讶的是，来自全国各地的93家媒体制作公司参加了"Astana Media Week"媒体周大会。本次大会将为该领域发展起到巨大的作用。





信息和通讯部部长高度评价阿斯塔纳媒体中心取得的成就以及做出的努力工作。



阿巴耶夫表示，希望领国和合作伙伴能够积极同媒体制作公司展开合作。此外，信息和通讯部将为阿斯塔纳媒体中心进一步发展做出工作。





【编译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】