得克萨斯93岁老妇在家玩枪遭击毙 肇事警察已被开除

哈新社阿斯塔纳讯，据美国中文网报道：得克萨斯州一名93岁老妇在家玩枪，不听警察命令放下枪，遭击毙。当地市议会星期六投票决定开除那名开枪的警察。

赫恩警察局长维加说，市议会星期六以6-0的表决结果，决定开除警察斯泰姆。

根据律师的建议，斯泰姆没有参加星期六的市议会。

同时，得克萨斯州警方继续调查赫恩长期居民高登星期二遭枪击死亡事件。在那个只有4600人的小镇，很多居民认识高登。

有关警察受调查

此前报道说，得克萨斯中部小镇一名93岁老妇星期二在家炫耀自己的手枪时，警察命令她放下武器，但她不服从命令。警察对她开枪致死。这一开枪事件引起争议，当局正在调查。

据有线电视新闻网报道，得克萨斯州赫恩镇长期居民高登星期二被击中多次。赫恩是个只有4600居民的小镇，距离达拉斯以南大约150英里。

罗宾森县检察官西格特说，一名妇女炫耀武器时，赫恩镇警察得到报警。"一名警察要她放下手枪的时候，她没有，就对她开枪。"

赫恩市检察官拉斯说，斯戴姆警官至少三次告诉高登放下武器。斯戴姆开了三枪，高登至少两次中弹。

赫恩警察局已经让斯戴姆放假，等待查询。拉斯说，"我们对此感到悲哀。市政府所有人都对这名妇女的死亡感到悲哀。"

社区成员告诉当地电视台说，高登是个好人。即使她手里有枪，她已经90多岁。如果警察对空鸣枪，她也许就会放下武器。

拉斯说，这一案件最终要交给大陪审团。这是涉及警察事故的标准程序。赫恩市议会将在星期六讨论是否继续雇佣斯戴姆及其是否要对他进行纪律处分。