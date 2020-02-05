卫生部：累计收治94个急性呼吸道病毒感染症状个案 其中61人已解除隔离

哈通社/努尔苏丹/2月5日 – 哈萨克斯坦卫生部对截至2月4日国内为防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情采取的措施及相关情况进行了通报。

对从中国以及其他相邻国家入境哈萨克斯坦的旅客开展的强化防疫检查工作仍在继续进行当中。

从1月6日起至2月4日为止，共有30002人自境外入境哈萨克斯坦。

报告期内，卫生部商品和服务质量监督管理委员会防疫人员，累计在首都努尔苏丹市和阿拉木图市两大国际机场对21439人，在涉跨境旅行列车的火车站对399人进行了检测。

截至4日，共有94名旅客因出现急性呼吸道病毒感染症状被隔离收治接受观察治疗，其中61人已经出院，尚有33人处于隔离观察状态。

所有被收治观察者的血液样本，都被送至阿拉木图国立高危传染病研究中心进行检测。该中心目前已经研发出了针对新型冠状病毒的PCR快速诊断技术。

卫生部强调称，全国范围内医疗用品储备充足，传染病医院均已准备好了发热门诊和隔离病房，专门的医护人员团队也已安排完毕。

目前哈萨克斯坦境内没有发现有新型冠状病毒 感染的 肺炎的疑似或确诊病例。

【编译：木合塔尔·木拉提】