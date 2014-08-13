哈萨克国际通讯社成立94周年—哈通社镜头下的哈萨克斯坦（组团）

哈通社阿斯塔纳8月13日电，哈萨克国际通讯社成立至今，走过了94年光辉历程。数十年来,几代新闻人忘我奋斗,辛勤耕耘,开拓进取,编发了无数与时代同步、与历史共存的新闻篇章。

哈通社成立94年以来，致力于传播时政、经济、文化以及社会各领域业可靠而客观的时事新闻。

哈通社通过www.inform.kz网站，用哈语、俄语、英语、中文传播新闻，同时为国外哈萨克族同胞用阿拉伯文字传播哈语新闻。西班牙语版页面也将于近期与读者见面。

哈通社总部设在阿斯塔纳市，在阿拉木图设有分社，在包括拜科努尔在内的全国各地设有15个记者站，在俄罗斯、中国、土耳其、阿联酋、波兰、阿塞拜疆、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦等国派有常驻记者。未来计划在美国、西班牙、韩国、德国、以色列、巴西以及印度派驻记者。

根据谷歌分析数据显示，每天全球201国家的5万多名网友浏览哈通社网页。 与此同时，哈通社还是亚洲太平洋通讯社组织、独联体国家通讯社联合会、突厥联合新闻机构、突厥文化国际组织、世界俄罗斯新闻协会以及世界报业协会等国际组织成员。

亲爱的读者朋友，哈通社一贯保持公正诚信的原则，作为新闻人，我们是时代发展的记录者和推动者，我们肩负着强烈的社会责任。我团队中既有奔走在新闻采访一线的记者，也有默默无闻的幕后编辑。现在为广大读者朋友献上"哈通社镜头下的哈萨克斯坦"。