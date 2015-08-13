政府官员、外国使节、多国媒体和社会人士祝贺哈通社创建95周年

哈通社阿斯塔纳8月13日电 8月13日是哈萨克国际通讯社创建95周年纪念日。近来，多国驻哈使节、知名媒体和各界人士纷纷发来贺信、贺电，或者以口头方式，对哈通社建社95周年表示热烈祝贺。

外交部部长叶尔兰•伊德里索夫：自1920年成立以来，哈通社一直以公正、严谨的态度致力于向民众传达最新、最快的各类新闻资讯。哈通社是哈萨克斯坦独立以来社会经济发展的见证者。哈通社拥有庞大的记者团队，并以多语种的形式发布各类国内外实时动态，为国外读者打开了一扇了解哈萨克斯坦的窗户。 投资和发展部航天委员会主席、宇航员塔勒哈特•穆萨巴耶夫：在近一个世纪的历史中，哈通社用最真实、客观和全面的报道，向世人展示了哈萨克斯坦政治、经济和文化等领域，尤其是在航天领域取得的各项成就，为哈萨克斯坦社会的发展做出了卓越的贡献。值此哈通社成立95周年之际，祝愿哈通社全体成员在哈萨克斯坦传媒事业发展道路上，取得更多更好的成就！ 江布尔州州长卡里姆•库克列科巴耶夫：哈通社在过去的95年里，见证了哈萨克斯坦各个历史阶段最为重要的瞬间和事迹，并成为了我国传媒事业的中坚力量。在贵社的辛勤努力之下，国内外上百万的读者朋友获悉哈萨克斯坦和世界各地的实时动态。与此同时，贵社一直致力于向全球各国人民报道和介绍哈萨克斯坦，为我国国际地位的提升做出了卓越贡献。 北哈州州长叶力克•苏力坦诺夫：自1920年建立以来，哈通社始终是哈萨克斯坦政治、经济、社会以及其他各领域新闻资讯报道的中坚力量，见证了哈萨克大地上发生的每一件具有历史意义的重要事件，为哈萨克斯坦和世界各国人民及时掌握这些信息做出了卓越的贡献。在哈通社的各类新闻资讯中，北哈州社会各界的发展亦得到了及时、有效和可信报道，为北哈州各项事业的良好发展提供了有效的舆论支持和帮助。我相信，拥有95年悠久历史和优良传统的哈通社，必将在未来的工作中，发挥更加积极的作用。由衷的祝愿哈通社全体员工在今后的工作中，事业顺利、再创佳绩！ 哈萨克斯坦驻俄罗斯大使马拉特∙塔金：对哈通社成立95周年表示诚挚的祝贺！多年来，凭借着自身优秀的记者团队和及时准确真实的新闻报道，哈通社已经成为了哈萨克斯坦国内最为重要的新闻媒体之一。对哈俄双边关系、哈驻俄使馆有关活动的报道中，哈通社做出了十分卓越的贡献，对此谨表示最衷心的感谢。祝愿哈通社全体员工在今后的事业中开拓创新，取得更大的成就！ 哈萨克斯坦功勋新闻人、前议员阿尔根拜•别克波勒森：在过去95年内，哈萨克斯坦经历了众多复杂的历史阶段，但哈通社始终保持着及时、真实、权威的工作原则，为我国传媒事业的发展做出了不可磨灭的贡献。 中国新华网董事长、总裁田舒斌：作为哈萨克斯坦历史上首家获得国际地位的新闻通讯社，贵社一直致力向世界各国人民报道和介绍哈萨克斯坦，同时也为中哈两国人民相互了解沟通，增进友谊搭建了平台。2014年3月，哈通社网站中文版正式开通，标志着中哈两国在信息交流方面取得了新的进展。新华网愿与哈通社一道，加强交流、深化合作，为中哈两国友好关系的巩固与发展贡献更多的力量！ 中国人民网总裁廖玒：贵社自成立以来，一贯遵守新闻工作基本准则和职业道德，以快速、准确、翔实的新闻报道，积极宣传哈萨克斯坦经济社会发展取得的巨大成就，客观公正地报道世界发生的重要大事，赢得了国内外广泛赞誉。贵社始终秉持公正、客观的原则，积极报道中哈关系和两国务实合作，并不断深化同中国媒体的合作，营造了良好的舆论环境，大大促进了两国人民的相互了解与互信。人民网与贵社自2012年签署合作协议以来，双方在联合采访、相互支持活动等方面进行了卓有成效的合作。我们真诚希望能够与贵社一起努力，争做中哈媒体合作的典范、中哈人民友谊的使者、公正客观的国际话语者，在促进中哈友好的伟大事业中取得更大的成绩！ 中国新闻社：贵社自成立以来，一贯遵守新闻工作基本准则和职业道德，快速、准确、详实地报道哈萨克斯坦经济社会发展取得的巨大成就，客观公正地报道世界发生的重要大事，赢得广泛赞誉。哈通社是中亚国家中首个开设中文网站的媒体，为促进中哈两国的相互了解做出了卓越贡献。我社真诚祝愿贵社促进中哈世代友好事业蓬勃发展，取得更大成绩！ 中国香港文汇报董事长、社长王树成：95年以来，贵社始终致力于向哈萨克斯坦及世界各国发布最及时、真实和客观的政治、经济、社会、人文及体育等各领域资讯，深受国内外读者欢迎。特别是去年3月份，贵社在中亚国家媒体中率先开通首个中文网站，不仅为中国民众和世界华人更多了解哈萨克斯坦开辟了一个快速便捷的视窗，同时也为促进中哈两国之间关系的健康发展发挥了积极的作用。衷心祝愿哈萨克斯坦国际通讯社取得更大发展！继续为促进中哈两国的资讯交流以及两国人民的友谊作出新的贡献！ 中国新疆天山网：建社95年以来，贵社为哈萨克斯坦国家宣传工作立下了汗马功劳，在周边国家乃至全世界都具有举足轻重的影响力，也长期为中哈两国的友好关系牵线搭桥，是新疆维吾尔自治区政府网站——天山网的重要战略合作伙伴。天山网高度重视双方关系发展，愿同哈通社携手努力，本着和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的原则，把双方全面合作、共同发展的战略合作关系不断提高到新的水平！ 中国《人民画报》：哈通社是哈萨克斯坦共和国唯一的国家通讯社，也是中亚地区最大的国际通讯社，在全球多国设立记者站，多语种报道。哈通社是中亚国家中第一个开设中文网的媒体，已经成为中国人民了解哈萨克斯坦的重要窗口，为两国增进相互了解、相互交流起到积极的作用。拥有65年历史的人民画报社，作为中国国家画报与哈通社具有良好的合作，并在合作中结下了深厚的友谊。 阿塞拜疆趋势通讯社：哈通社是首家获得国际地位的哈萨克斯坦通讯社，是哈萨克斯坦以及中亚地区领先的新闻机构之一。哈通社在多个地区和国家设有记者站，以哈萨克文、俄文、英文以及中文等语言全天候发布新闻资讯。建社95周年之际，阿塞拜疆趋势通讯社对哈通社全体员工表示热烈祝贺，祝愿贵社再创辉煌！ 日本共同通讯社社长福山正喜：建设95年以来，贵社已经成为了世界各国了解哈萨克斯坦经济、社会、人文和体育等各领域最新最全面资讯的便捷窗口。共同社愿同哈通社一道，为哈萨克斯坦和日本两国之间关系的健康发展以及两国人们相互了解搭建一座友谊与合作的桥梁。衷心祝愿哈通社在未来的发展道路上取得更多的辉煌！ 越南通讯社社长阮德利：自1920年建社以来，哈通社经历了95载不凡岁月。多年来，哈通社始终坚持向世界各国发布最迅速、真实和客观的咨询，为哈萨克斯坦与世界各国之间的信息交流做出了卓越的贡献。作为战略合作伙伴，越通社愿与哈通社一道，为两国人民友好关系的进一步发展作出努力。诚挚的祝愿哈通社事业蓬勃发展、再创佳绩！ 日本驻哈萨克斯坦大使蒲原正义：哈通社为哈萨克斯坦人民获悉关于日本的时事新闻、社会动态做出了重要贡献，加深了两国人民之间的交流和相互理解。尤其是近些年来，哈通社对两国之间的外交、磋商等各类活动进行了详细全面的报道，我本人也有幸做客贵社，接受专访。在哈通社成立95周年之际，谨向贵社表示热烈的祝贺，由衷的祝愿哈通社越办越好，再创佳绩。（编译：塔尔）