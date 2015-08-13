辉煌95载：哈通社参与报道的国内外重大事件回顾（组图）

哈通社阿斯塔纳8月13日电 8月13日，哈萨克国际通讯社（哈通社）迎来了建社95周年纪念日。

自1920年正式成立以来的95年间，哈通社参与了众多国内外重大事件的报道。在每一次的报道中，哈通社始终坚持以客观公正的报道原则，向哈萨克斯坦及世界各地的读者提供最权威、最真实、最客观的新闻资讯。

值此95周年之际，哈通社与读者朋友一同回顾在这近一个世纪的历程中，那些由哈通社参与报道的国内重大事件。

1920 - 哈通社前身--俄罗斯电讯社（РОСТА）驻奥伦堡-托尔盖分社正式成立

1921 - 阿拉木图回归历史名称，从韦尔尼更名为阿拉木图市 1922 - 由詹格力丁领导的"红色大篷车"远征获得成功 1923 - 阿米烈•卡沙吾巴耶夫、伊萨•巴依扎科夫、叶鲁拜•沃米尔扎科夫等哈萨克乐曲家和歌唱家受邀前往莫斯科演出 1924 -哈萨克自治社会主义共和国首都由奥伦堡市迁至克孜勒奥尔达市 1925 - 在巴黎艺术展上，阿米烈•卡沙吾巴耶夫首次在登上欧洲舞台，向欧洲观众展现哈萨克民族音乐 1926 - 哈萨克剧院在克孜勒奥尔达市建立，成为哈萨克艺术文化的中心 1927 - 突厥斯坦 - 西伯利亚铁路开工建设 1928 - 哈萨克师范大学在阿拉木图成立 1929 - 首都由克孜勒奥尔达迁至阿拉木图 1930 - 哈萨克自治社会主义共和国中央执行委员会通过普及小学义务教育的决议 1931 - 突厥斯坦 -西伯利亚铁路线正式投入运行 1932 - 阿拉木图州、阿克托别州、东哈萨克斯坦州、卡拉干达州、西哈萨克斯坦州、南哈萨克斯坦州等州级行政区域逐步形成。 1933 - 哈萨克歌剧、芭蕾舞剧院和画家协会正式成立 1934 - 哈萨克国家大学在阿拉木图成立 1935 - 《哈萨克斯坦苏维埃15周年》展会基础上成立了哈萨克国家艺术画廊 1936 - 哈萨克民间歌手库拉什•拜塞托娃获得人民艺术家称号 1937 - 3月26日，哈萨克自治社会主义共和国重组为苏联加盟共和国 1938 - 哈萨克著名学者马赫詹•朱玛拜耶夫、萨肯•赛弗林、伊利亚斯•詹苏格洛夫、别伊姆别特•马伊林等人，被诬陷为"人民公敌"遭到枪决。 1939 - 哈萨克斯坦首部电影《阿曼凯德》上映 1940 - 基于西里尔字母的哈萨克文被正式采用和推广 1941 - 卫国战争开始。哈萨克斯坦人踊跃参军，投身战场 1942 - 穆合塔尔•阿吾耶佐夫著作《阿拜之路》第一部出版发行 1943 - 诗圣詹布勒•扎巴耶夫的诗作《列宁格勒人，我的孩子们》被印刷在海报上贴遍列宁格勒全城，极大地振奋了全城军民士气 1944 - 哈萨克国家女子师范大学成立 1945 - 卫国战争获得胜利 1946 - 《关于成立哈萨克苏维埃社会主义共和国科学院》的决议获得通过

1947 - 奥斯卡曼铅 - 锌综合体正式投入生产

1948 - 哈萨克斯坦工会第一次全体会议召开

1949 - 苏联研制的首枚核弹在塞米核试验场引爆

1950 - 总里程438公里的莫伊特 - 楚河铁路完工

1951 - 哈萨克苏维埃社会主义共和国最高委员会通过和平保卫法案

1952 - 历史学家叶尔马汗•别克马哈诺夫因在作品中，称哈萨克汗国最后一位可汗科捏萨热•卡斯木 吾勒为民族英雄而获刑25年

1953 - 塞米核试验场进行热核武器测试

1954 - 哈萨克斯坦开始进行大面积开荒

1955 - 卡拉干达冶金厂开始正式投入生产

1956 - 经过大面积开荒，哈萨克斯坦收获十亿担粮食

1957 - 全球首颗人造卫星从拜科努尔航天中心发射升空

1958 -哈萨克苏维埃社会主义共和国科学院院长卡尼什•萨特巴耶夫荣获列宁勋章

1959 - 奇姆肯特水解厂正式投入生产

1960 - 迪恩穆哈梅特•库纳耶夫当选哈萨克共产党第一书记 1961 - 尤里•加加林从拜科努尔航天中心升空，成为人类首位进入太空的宇航员

1962 - 卡拉干达第二热电厂投入运营

1963 - 阿克托别铬化合物生产厂第二期工程完工并投入生产

1964 -巴甫洛达尔铝制品厂首批产品发往新库兹涅茨克

1965 - 乌赞油田产出首批原油

1966 - 布赫图尔玛水电站正式投入运行

1967 - 江布尔热电厂首期工程完工并投入运行

1968 - 叶尔马科夫铁合金厂正式投产

1969 - "金人"在叶斯克古城出土

1970 - 托尔盖州行政区域正式形成

1971 - 舒巴尔套县共青团员开创新型畜牧业生产技术

1972 - 卡普恰盖发电厂建成投产

1973 - 第5届亚非国家作家会议在阿拉木图举行

1974 - 阿布德卓米勒•努尔佩索夫作品《血与汗》荣获苏联国家金奖

1975 - 沃勒加斯•苏莱曼诺夫新作«Аз и Я»在阿拉木图出版

1976 - 哈萨克国家大剧院奠基人之一--赛力克•霍加姆库洛夫荣获社会主义劳动英雄称号

1977 - 哈萨克苏维埃社会主义共和国最后一部宪法获得通过

1978 - 著名哈萨克诗人朱班•莫勒达哈里耶夫荣获凭借作品《雄鹰的草原》和《洪水》荣获苏联国家奖

1979 -切利诺格勒（今阿斯塔纳）市青年举行游行反对成立日耳曼自治区

1980 - 扎克斯勒克•吾什肯皮洛夫成为首位哈萨克奥林匹克冠军

1981 - 全国开始通行夏令时

1982 -哈萨克苏维埃部长理事会通过具有历史和文化意义的纪念碑和文物古迹名录

1983 - 阿拉木图电视塔建成

1984 - 奇姆肯特石油加工厂投产

1985 -巴甫洛达尔州"英雄"露天煤矿入选吉尼斯世界纪录大全

1986 - 阿拉木图哈萨克青年举行和平示威游行遭当局镇压，史称"阿拉木图事件"

1987 - 苏共中央通过《对哈萨克苏维埃社会主义共和国党员进行国际主义和爱国主义教育》决议

1988 - 哈萨克共产党中央委员会宣布为恰卡利姆•库代别尔艮、阿赫梅特•拜图尔森诺夫、马赫詹•朱玛拜耶夫等人平反

1989 - 《哈萨克苏维埃社会主义共和国语言法》获得通过

1990 - 哈萨克苏维埃社会主义共和国国家主权宣言获得通过

1991 - 12月1日举行首次哈萨克斯坦总统选举；12月16日哈萨克斯坦宣布独立

1992 - 纳扎尔巴耶夫总统签署关于国旗、国徽和国歌的法案

1993 - 哈萨克斯坦货币"坚戈"开始发行，11月15日被定为"国家货币"日

1994 - 7月6日，哈萨克斯坦最高会议（议会）通过决议宣布迁都阿克莫拉

1995 - 8月30日哈萨克斯坦宣布通过新宪法

1996 - 9月30日哈萨克斯坦签署全面禁止核试验条约

1997 - 纳扎尔巴耶夫总统宣布《哈萨克斯坦-2030》发展战略

1998 - 6月10日哈萨克斯坦新首都落成仪式在阿斯塔纳举行

1999 - 新生代团结与协作年

2000 - 突厥斯坦建城1500周年

2001 - 哈萨克斯坦通过建设和发展国家信息基础设施相关决议

2002 - 根据总统令，该年被确立为"健康年"

2003 - 第一届世界和传统宗教领袖大会在阿斯塔纳举行

2004 - 议会马吉利斯（议会下院）举行选举

2005 - 哈萨克斯坦和俄罗斯迈出具有历史性的一步--《哈俄边境法案》获得通过

2006 - 哈萨克斯坦更换国歌

2007 - 《哈萨克斯坦30家领先企业》国家规划获得通过

2008 - 新《税务法》和《预算法》获得通过

2009 - 哈萨克斯坦通过引进伊斯兰银行体系的法案

2010 - 哈萨克斯坦成为欧安组织轮值主席国，并在阿斯塔纳举行欧安组织峰会

2011 - 亚冬会在阿拉木图和阿斯塔纳举办

2012 - 哈萨克斯坦代表团在伦敦奥运会上斩获7枚金牌，位列金牌榜第12位

2013 - 统一养老金储蓄基金成立

2014 - 纳扎尔巴耶夫总统提出"光明大道"新经济计划

2015 - 哈萨克汗国建立550周年、卫国战争胜利70周年纪念活动相继举行；哈萨克斯坦正式加入世界贸易组织；4月26日，哈萨克斯坦举行非例行总统选举；纳扎尔巴耶夫总统提出五大改革目标及"百步计划"（编译：塔尔）