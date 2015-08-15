中国国际广播电台台长祝贺哈通社建社95周年

哈通社北京8月15日电 13日，在哈萨克国际通讯社建社95周年之际，中国国际广播电台台长王庚年致电哈通社社长达吾然•迪亚洛夫，祝贺哈通社建社95周年。

王庚年在贺电中说："值此哈萨克国际通讯社建社95周年之际，我谨代表中国国际广播电台向您及贵社全体采编人员表达最真挚的祝贺。祝愿哈萨克国际通讯社兴旺发达、更上一层楼。" 王庚年表示："哈通社已走过95载岁月，在这漫长的岁月里，欧亚每一步的重大变化、社会各角落的脉搏跳动，哈通社都亲身参与、见证、记录，并向哈萨克斯坦民众和世界各地传播，形成了享誉欧亚的影响力。特别是1991年哈萨克斯坦获得独立以后，贵社迅速、高质量地报道哈萨克斯坦经济、政治、文化等各领域的重要新闻事件，为推动哈萨克斯坦人民与世界各国人民之间的友谊和友好合作发挥了重要作用。" 王庚年说："2015年4月，我率领中国国际台代表团对哈通社阿拉木图分社进行了考察调研，双方就人员交流、节目交换、联合制作节目等内容进行了深入交流。那次的行程对我们了解哈通社历史、报道风格和原则帮助很大。众所周知，中哈两国是名副其实的全面战略伙伴，两国新闻媒体都在大力宣传报道中国提出的丝绸之路经济带倡议和贵国正在实施的‘光明大道’经济计划。鉴于此，希望两家新闻媒体扩展在新闻交换、人员交流和技术合作等领域的合作，共同为中哈友好做出贡献。"（编译：金桥）