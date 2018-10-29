土耳其建国95周年隆重招待会在阿斯塔纳举行

哈通社/阿斯塔纳/10月29日 -- 28日，土耳其共和国建国95周年之际，土耳其驻哈萨克斯坦大使馆在阿斯塔纳市举行隆重招待会。

消息称，土耳其每年10月29日将举行共和国日。今年建国95周年之际，土耳其驻哈大使馆举行隆重招待会。活动吸引哈萨克斯坦政府部门代表、社会功勋人士以及多国驻哈外交使团代表参与。



会中，土耳其驻哈特命全权大使涅夫扎特•吾彦科宣读了土耳其总统雷杰普•塔伊普•埃尔多安的贺信。



埃尔多安贺信中表示，向全体土耳其公民、居住在国外的同胞们以及所有为这一天感到欣喜的朋友们就于10月29日的共和国日表示祝贺。建国95周年之际，向解放战争与建国之路上在所不惜的穆斯塔法•凯末尔•阿塔图尔克等所以英雄们表示敬意。





此外，土耳其驻哈大使吾彦科向所有出席活动的代表们表示感谢。



活动期间，投资和发展部部长杰恩斯•哈斯姆别克代表哈萨克斯坦人民和政府向兄弟国家表示节日祝贺。



"我们的外交关系已接近30周年。哈萨克斯坦人民永远铭记土耳其是第一个承认哈萨克斯坦独立的国家。哈萨克斯坦与土耳其之间的战略伙伴关系和精神友谊正得到增强。"哈斯姆别克说。



据悉，隆重招待会期间还举行了精彩演出活动。





【编译：冰山】