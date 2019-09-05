副总理：中资企业95%员工为哈萨克斯坦公民

哈通社/努尔-苏丹/9月5日 —— 哈萨克斯坦政府副总理杰恩斯·哈斯姆别克5日表示，在哈运营的中资企业的95%员工为哈萨克斯坦公民。

据他介绍，2010年以来，外国投资商向哈萨克斯坦相关部门提交了650项投资项目方案。其中，欧盟投资商投资项目为185项、俄罗斯投资商投资项目为11项、土耳其投资商投资项目为80项、中国投资商投资项目为55项。

«其中，我们将优先考虑保障现代技术转型和为哈萨克斯坦人民提供工作岗位的投资项目。根据该原则，截至目前总价值达162亿美元的135个投资项目得到了落实。其中包括与欧盟国家联合落实的133项投资项目和与中国联合落实的15项投资项目。»哈斯姆别克说。

副总理介绍称，哈中两国就联合落实工业和创新领域的55项投资项目。

«55项目的总价值达39亿美元的15项有关农业、冶金、化工、油气和交通运输领域的投资项目已得到落实。目前，该15项投资项目创造了4千多个工作岗位，其中95%员工为哈萨克斯坦公民。»他说。

哈斯姆别克表示，萨热阿尔卡汽车制造厂目前正在生产中国江淮牌汽车。该工厂已成为中国投资商进入俄罗斯、白俄罗斯和乌兹别克斯坦等国家的平台。该汽车制造厂100%员工为哈萨克斯坦公民。年底前，另有5个引入高科技的投资项目将得到落实。这些项目将创造2万个新的工作岗位。

«在这里，95%的员工将会是哈萨克斯坦公民。»副总理说。

【编译：小穆】