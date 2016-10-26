全球行善指数排行榜公布 哈萨克斯坦列全球第96、独联体第5位

哈通社阿斯塔纳10月26日电 英国慈善援助基金会（CAF）日前公布了《2016年全球行善指数排行榜(World Giving Index 2016)》。

在全球140个国家当中，哈萨克斯坦排名第96位，在独联体国家当中则名列第5位。



乌兹别克斯坦位列全球140国第11位，并跻身独联体第1位。



独联体国家当中排行第2和第3位的国家是土库曼斯坦（全球第15）和吉尔吉斯斯坦（全球第34）。



俄罗斯在140国中排名第126位，在独联体国家中倒数第一。







据悉，该排行榜指数乃根据榜单中国家的受访者进行捐款、帮助陌生人与做无偿义工等活动的综合平均得分后得出。



以哈萨克斯坦为例，在我国民众当中，有31%的人经常捐款，38%的人曾帮助陌生人，14%做过义工。



值得一提的是，饱受战争摧残的伊拉克、军政府高压统治下的缅甸以及很少出现在国际政治舞台上的土库曼斯坦，在这份榜单中表现的最为耀眼。



其中，缅甸已经是连续三年蝉联该榜单第一名。



调查显示，伊拉克居民对陌生人最为友善，81%的伊拉克人曾对陌生人伸出援手；缅甸人在慷慨度上冠绝全球，同一时期，91%的缅甸人曾向慈善组织捐款；而土库曼人，则在从事无偿义工时间和比例上，成为了世界第一，在这个国家，有60%的受访者经常从事无偿义工服务。



欧洲最慷慨的国家是英国，中东地区最大方的是阿联酋，非洲和拉丁美洲则分别以肯尼亚和危地马拉的排名最前。



在140个国家中，中国被评为世界上最不慷慨大方的国家。



虽然这份调查仅在每个国家平均访调约1000名受访者，且慈善援助基金会承认报告同真实情况会有一定误差，但慈善援助基金会执行总裁约翰•卢仍表示，世界正在变得更加慷慨。(编译：木合塔尔·木拉提）





